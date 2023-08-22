https://ria.ru/20230822/zelenskiy-1891527945.html
Греческий политик назвал визит Зеленского в Афины опасной провокацией
Греческий политик назвал визит Зеленского в Афины опасной провокацией - РИА Новости, 22.08.2023
Греческий политик назвал визит Зеленского в Афины опасной провокацией
Приглашение премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афины Владимира Зеленского провоцирует Россию, и если Москва ответит на эту антироссийскую политику, то... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:20
2023-08-22T15:20
2023-08-22T15:20
в мире
греция
афины
россия
владимир зеленский
панайотис лафазанис
кириакос мицотакис
евросоюз
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АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Приглашение премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афины Владимира Зеленского провоцирует Россию, и если Москва ответит на эту антироссийскую политику, то Грецию и Кипр ждут непоправимые катастрофы, считает греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА). Накануне Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом, он был приглашен на неформальный саммит ЕС-Западные Балканы. "Господин Мицотакис, принимая по своему приглашению "азовца" (члена нацбата "Азов"*) Зеленского в Афинах, самым грубым, высокомерным и надменным образом провоцирует Россию и БРИКС накануне саммита БРИКС в ЮАР. Мицотакис привез в качестве "агента" по указанию США и ЕС на встречу балканских лидеров в Афины потерпевшего крах Зеленского в отчаянной попытке оказать ему поддержку в то время, когда украинское контрнаступление потерпело полный крах, а Украина превратилась в политические, экономические, социальные и военные руины", - говорится в заявлении Лафазаниса, опубликованном на сайте iskra.gr. По его словам, правительство Мицотакиса, вместо того чтобы двигаться в направлении мира и пытаться предпринять шаги по деэскалации неприемлемой агрессивной политики в отношении Москвы, которая встречает сопротивление большинства греческого народа, продолжает выбор в пользу "холодной войны", в угоду наиболее реакционным западным кругам "возводит все более высокие стены вражды" в отношении России. "Если за эту жалкую и беспрецедентную антироссийскую политику Греции и Кипра, которую называют дерусификацией, Москва заплатит той же монетой, то я очень боюсь, что и Грецию, и Кипр ждут непоправимые поражения и катастрофы, которые я даже не осмеливаюсь описывать", – заявил Лафазанис. По его мнению, Мицотакис и политический класс Греции, подчиняющиеся западным центрам, представляют собой опасность для настоящего и будущего Греции, опасность, угрожающую самому ее выживанию и существованию.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891489986.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины, россия, владимир зеленский, панайотис лафазанис, кириакос мицотакис, евросоюз, брикс
В мире, Греция, Афины, Россия, Владимир Зеленский, Панайотис Лафазанис, Кириакос Мицотакис, Евросоюз, БРИКС
Греческий политик назвал визит Зеленского в Афины опасной провокацией
Греческий политик: приглашение Зеленского в Афины грубо провоцирует Россию
АФИНЫ, 22 авг – РИА Новости. Приглашение премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афины Владимира Зеленского провоцирует Россию, и если Москва ответит на эту антироссийскую политику, то Грецию и Кипр ждут непоправимые катастрофы, считает греческий политик, бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения" (ДИКЕА).
Накануне Зеленский прибыл в Афины с официальным визитом, он был приглашен на неформальный саммит ЕС
-Западные Балканы.
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«
"Господин Мицотакис, принимая по своему приглашению "азовца" (члена нацбата "Азов"*) Зеленского в Афинах, самым грубым, высокомерным и надменным образом провоцирует Россию и БРИКС
накануне саммита БРИКС в ЮАР
. Мицотакис привез в качестве "агента" по указанию США
и ЕС на встречу балканских лидеров в Афины потерпевшего крах Зеленского в отчаянной попытке оказать ему поддержку в то время, когда украинское контрнаступление потерпело полный крах, а Украина
превратилась в политические, экономические, социальные и военные руины", - говорится в заявлении Лафазаниса, опубликованном на сайте iskra.gr.
По его словам, правительство Мицотакиса, вместо того чтобы двигаться в направлении мира и пытаться предпринять шаги по деэскалации неприемлемой агрессивной политики в отношении Москвы, которая встречает сопротивление большинства греческого народа, продолжает выбор в пользу "холодной войны", в угоду наиболее реакционным западным кругам "возводит все более высокие стены вражды" в отношении России.
«
"Если за эту жалкую и беспрецедентную антироссийскую политику Греции и Кипра, которую называют дерусификацией, Москва заплатит той же монетой, то я очень боюсь, что и Грецию, и Кипр ждут непоправимые поражения и катастрофы, которые я даже не осмеливаюсь описывать", – заявил Лафазанис.
По его мнению, Мицотакис и политический класс Греции, подчиняющиеся западным центрам, представляют собой опасность для настоящего и будущего Греции, опасность, угрожающую самому ее выживанию и существованию.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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