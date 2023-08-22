https://ria.ru/20230822/yazva-1891552004.html

В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы

В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы - РИА Новости, 22.08.2023

В Воронежской области выявили новый очаг сибирской язвы

В Воронеже выявили новый очаг сибирской язвы — в холодильных камерах нежилого помещения, следует из указа губернатора Александра Гусева. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:49

2023-08-22T16:49

2023-08-22T18:11

происшествия

здоровье - общество

воронеж

воронежская область

александр гусев (государственный служащий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 22 авг — РИА Новости. В Воронеже выявили новый очаг сибирской язвы — в холодильных камерах нежилого помещения, следует из указа губернатора Александра Гусева."Определить эпизоотическим очагом по сибирской язве холодильные камеры №1, №2, расположенные в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 4208,4 квадратных метра <...> по адресу улица 20-летия Октября дом 119 а городской округ город Воронеж, арендуемом обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Торс", — говорится в документе.Территорию в радиусе двух километров от очага отнесли к неблагополучной, а к угрожаемой — улицы в радиусе пяти километров. В эпизоотическом очаге ограничили посещение территории посторонними лицами, запретили перемещение, ввоз и убой невакцинированных против сибирской язвы животных, а также вывоз продуктов убоя, заготовку и вывоз кормов."Установить ограничительные мероприятия (карантин) по сибирской язве <...> до 23 октября 2023 года включительно на отдельной территории городского округа город Воронеж", — написано в указе.Согласно картам, по адресу, где определен очаг, находится здание рынка "1000 Мелочей" с магазинами и торговыми рядами.Власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы в воскресенье вечером. На территории района ввели режим чрезвычайной ситуации. Утром в понедельник региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. Новых случаев заражения сибирской язвой в Воронежской области не выявлено.

https://ria.ru/20230821/yazva-1891237656.html

https://ria.ru/20230718/yazva-1884786889.html

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воронежская область

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происшествия, здоровье - общество, воронеж, воронежская область, александр гусев (государственный служащий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)