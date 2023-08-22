https://ria.ru/20230822/vzryvy-1891609579.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.08.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

Взрывы прозвучали в Харькове на Украине, сообщает в телеграм-канале украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:51

2023-08-22T20:51

2023-08-22T20:51

специальная военная операция на украине

харьков

одесская область

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на Украине, сообщает в телеграм-канале украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.Ранее во вторник, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

харьков

одесская область

украина

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харьков, одесская область, вооруженные силы рф, украина