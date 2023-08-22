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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vzryvy-1891609579.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове
Взрывы прозвучали в Харькове на Украине, сообщает в телеграм-канале украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:51
2023-08-22T20:51
специальная военная операция на украине
харьков
одесская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на Украине, сообщает в телеграм-канале украинское издание "Зеркало недели". "Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.Ранее во вторник, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков
одесская область
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харьков, одесская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове

"Зеркало недели": в Харькове прогремели взрывы

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харькове на Украине, сообщает в телеграм-канале украинское издание "Зеркало недели".
"Харьков, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
Ранее во вторник, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Полтавской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковОдесская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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