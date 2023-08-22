https://ria.ru/20230822/vuchich-1891457579.html

Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово

Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово - РИА Новости, 22.08.2023

Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово

Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах и сообщил, что их разговор об Украине и Косово получился "открытым и РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:57

2023-08-22T10:57

2023-08-22T10:57

в мире

косово

украина

александр вучич

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах и сообщил, что их разговор об Украине и Косово получился "открытым и хорошим". Зеленский в понедельник прибыл в Афины для участия в организованном греческим премьером Кириакосом Мицотакисом неформальном ужине во Дворце Максима с участием лидеров Западных Балкан, стран региона, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Переговоры c Зеленским, по словам Вучича, должны были состояться во вторник, но уже вечером в понедельник он опубликовал в соцсетях фото встречи и рукопожатия перед общим "рабочим ужином". Во вторник утром прошла двусторонняя встреча. "Хороший и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам, как для Сербии, так и для Украины, так и для всего региона и мира. Мы коснулись событий в Косово и Метохии, я снова отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, что ясно и недвусмысленно говорим с начала конфликта", - написал Вучич в соцсетях, опубликовав фото рукопожатия. Накануне он указал, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии". Как сообщил источник РИА Новости, Вучич настоял на том, чтобы из текста декларации "Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, убрали пункт о призыве к введению санкций в отношении РФ. За исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, где нет единой позиции по этому вопросу на государственном уровне, все остальные страны-участники ранее уже поддержали ограничительные меры Запада.

https://ria.ru/20230822/vuchich-1891411334.html

косово

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, косово, украина, александр вучич, владимир зеленский