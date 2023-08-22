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Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово - РИА Новости, 22.08.2023
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10:57 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vuchich-1891457579.html
Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово
Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово - РИА Новости, 22.08.2023
Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово
Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах и сообщил, что их разговор об Украине и Косово получился "открытым и РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:57
2023-08-22T10:57
в мире
косово
украина
александр вучич
владимир зеленский
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах и сообщил, что их разговор об Украине и Косово получился "открытым и хорошим". Зеленский в понедельник прибыл в Афины для участия в организованном греческим премьером Кириакосом Мицотакисом неформальном ужине во Дворце Максима с участием лидеров Западных Балкан, стран региона, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Переговоры c Зеленским, по словам Вучича, должны были состояться во вторник, но уже вечером в понедельник он опубликовал в соцсетях фото встречи и рукопожатия перед общим "рабочим ужином". Во вторник утром прошла двусторонняя встреча. "Хороший и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам, как для Сербии, так и для Украины, так и для всего региона и мира. Мы коснулись событий в Косово и Метохии, я снова отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, что ясно и недвусмысленно говорим с начала конфликта", - написал Вучич в соцсетях, опубликовав фото рукопожатия. Накануне он указал, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии". Как сообщил источник РИА Новости, Вучич настоял на том, чтобы из текста декларации "Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, убрали пункт о призыве к введению санкций в отношении РФ. За исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, где нет единой позиции по этому вопросу на государственном уровне, все остальные страны-участники ранее уже поддержали ограничительные меры Запада.
https://ria.ru/20230822/vuchich-1891411334.html
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в мире, косово, украина, александр вучич, владимир зеленский
В мире, Косово, Украина, Александр Вучич, Владимир Зеленский
Вучич обсудил с Зеленским ситуацию на Украине и в Косово

Вучич назвал разговор с Зеленским об Украине и Косово хорошим и открытым

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях форума в Афинах и сообщил, что их разговор об Украине и Косово получился "открытым и хорошим".
Зеленский в понедельник прибыл в Афины для участия в организованном греческим премьером Кириакосом Мицотакисом неформальном ужине во Дворце Максима с участием лидеров Западных Балкан, стран региона, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Переговоры c Зеленским, по словам Вучича, должны были состояться во вторник, но уже вечером в понедельник он опубликовал в соцсетях фото встречи и рукопожатия перед общим "рабочим ужином". Во вторник утром прошла двусторонняя встреча.
"Хороший и открытый разговор с президентом Зеленским по всем важным вопросам, как для Сербии, так и для Украины, так и для всего региона и мира. Мы коснулись событий в Косово и Метохии, я снова отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, что ясно и недвусмысленно говорим с начала конфликта", - написал Вучич в соцсетях, опубликовав фото рукопожатия.
Президент Сербии Александр Вучич (крайний слева) на общем фото неформальной встречи балканских лидеров с высшими должностными лицами Европейского Союза в Афинах - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
СМИ: Вучич удивился присутствию лидера Косово на саммите по Балканам
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Накануне он указал, что признание Украиной независимости самопровозглашенной республики Косово, о возможности которого говорили представители украинского парламента, "стало бы большим ударом для Сербии".
Как сообщил источник РИА Новости, Вучич настоял на том, чтобы из текста декларации "Афинского саммита", половина которой посвящена антироссийским заявлениям и Украине, убрали пункт о призыве к введению санкций в отношении РФ. За исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, где нет единой позиции по этому вопросу на государственном уровне, все остальные страны-участники ранее уже поддержали ограничительные меры Запада.
 
В миреКосовоУкраинаАлександр ВучичВладимир Зеленский
 
 
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