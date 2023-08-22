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ВТБ назвал самые "ипотечные" российские регионы - РИА Новости, 22.08.2023
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13:33 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/vtb-1891495691.html
ВТБ назвал самые "ипотечные" российские регионы
ВТБ назвал самые "ипотечные" российские регионы - РИА Новости, 22.08.2023
ВТБ назвал самые "ипотечные" российские регионы
Большинство ипотечных заемщиков проживает в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:33
2023-08-22T13:33
россия
втб
сергей бабинов
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство ипотечных заемщиков проживает в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае, сообщает пресс-служба банка. В Ханты-Мансийском автономном округе и Новосибирской области, лидирующих в рейтинге, доля ипотечных заемщиков от общего числа клиентов банка составляет 14,2%. В Красноярском крае этот показатель равен 11,7%, в Республике Татарстан и Приморском крае - по 10,5% соответственно. С 2021 года список регионов-лидеров практически не изменился, за исключением первого места, которое тогда занимала Кировская область (10% сегодня), пояснили в банке. В Москве и Санкт-Петербурге доля ипотечных заемщиков составляет около 7-8%, говорится в сообщении. "Ипотека в нашей стране развивается стремительными темпами, и объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. При этом ошибочно считать, что "ипотеку платит каждый второй россиянин", этот сегмент еще имеет значительный потенциал для роста. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый десятый клиент, ведь это серьезные кредитные обязательства на длительный срок", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого цитирует пресс-служба. По его словам, ипотечный рейтинг показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидерами рейтинга в пересчете на всю клиентскую базу не являются, даже несмотря на бурный рост строительного сектора двух столиц. "Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Местные застройщики активно осваивают рынок, горожане улучшают свое финансовое состояние и направляют доходы на покупку новых квартир, расширение своих квадратных метров. Мы видим готовность клиентов к долгосрочным кредитам и аккуратное исполнение своих обязательств. В небольших республиках и регионах, где развитие стройки идет не такими большими темпами, ожидаемо ниже и доля заемщиков, оформляющих ипотеку", - добавил Бабин.
https://realty.ria.ru/20230818/ipoteka-1890773964.html
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россия, втб, сергей бабинов
Россия, ВТБ, Сергей Бабинов

ВТБ назвал самые "ипотечные" российские регионы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Большинство ипотечных заемщиков проживает в ХМАО-Югре, Новосибирской области и Красноярском крае, сообщает пресс-служба банка.
В Ханты-Мансийском автономном округе и Новосибирской области, лидирующих в рейтинге, доля ипотечных заемщиков от общего числа клиентов банка составляет 14,2%. В Красноярском крае этот показатель равен 11,7%, в Республике Татарстан и Приморском крае - по 10,5% соответственно. С 2021 года список регионов-лидеров практически не изменился, за исключением первого места, которое тогда занимала Кировская область (10% сегодня), пояснили в банке.
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Ипотечные ставки растут вслед за ключевой ставкой ЦБ
18 августа, 11:08
В Москве и Санкт-Петербурге доля ипотечных заемщиков составляет около 7-8%, говорится в сообщении.
"Ипотека в нашей стране развивается стремительными темпами, и объем портфеля жилищных кредитов уже приближается к обычным потребительским. При этом ошибочно считать, что "ипотеку платит каждый второй россиянин", этот сегмент еще имеет значительный потенциал для роста. Сегодня среди всей аудитории банков ипотеку оформил в лучшем случае каждый десятый клиент, ведь это серьезные кредитные обязательства на длительный срок", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин, слова которого цитирует пресс-служба.
По его словам, ипотечный рейтинг показывает, что Москва и Санкт-Петербург лидерами рейтинга в пересчете на всю клиентскую базу не являются, даже несмотря на бурный рост строительного сектора двух столиц.
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"Самые активные заемщики живут в региональных мегаполисах. Местные застройщики активно осваивают рынок, горожане улучшают свое финансовое состояние и направляют доходы на покупку новых квартир, расширение своих квадратных метров. Мы видим готовность клиентов к долгосрочным кредитам и аккуратное исполнение своих обязательств. В небольших республиках и регионах, где развитие стройки идет не такими большими темпами, ожидаемо ниже и доля заемщиков, оформляющих ипотеку", - добавил Бабин.
 
РоссияВТБСергей Бабинов
 
 
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