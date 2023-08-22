https://ria.ru/20230822/utechki-1891414001.html

В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации

В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации - РИА Новости, 22.08.2023

В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации

Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T02:10

2023-08-22T02:10

2023-08-22T02:10

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". "К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Да, это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать. Мы над этим работаем. Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию", - заявила Маляр. Она отметила, что некоторые утечки оборачиваются смертями и "срывом операций" украинских войск. Ранее сообщалось, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. О переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.

https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html

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киев, украина, запорожская область, анна маляр, вооруженные силы украины, forbes, bild, в мире