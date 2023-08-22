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В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации - РИА Новости, 22.08.2023
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02:10 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/utechki-1891414001.html
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации - РИА Новости, 22.08.2023
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации
Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:10
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киев
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запорожская область
анна маляр
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". "К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Да, это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать. Мы над этим работаем. Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию", - заявила Маляр. Она отметила, что некоторые утечки оборачиваются смертями и "срывом операций" украинских войск. Ранее сообщалось, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. О переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
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киев, украина, запорожская область, анна маляр, вооруженные силы украины, forbes, bild, в мире
Киев, Украина, Запорожская область, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, Forbes, Bild, В мире
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации

Замглавы минобороны Украины Маляр заявила о регулярных утечках информации

© Фото : аккаунт Анны Маляр в соцсетиЗаместитель министра обороны Украины Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : аккаунт Анны Маляр в соцсети
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр . Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада".
«
"К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Да, это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать. Мы над этим работаем. Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию", - заявила Маляр.
Она отметила, что некоторые утечки оборачиваются смертями и "срывом операций" украинских войск.
Ранее сообщалось, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. О переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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13 апреля, 14:16
 
КиевУкраинаЗапорожская областьАнна МалярВооруженные силы УкраиныForbesBildВ мире
 
 
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