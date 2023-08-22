https://ria.ru/20230822/utechki-1891414001.html
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации - РИА Новости, 22.08.2023
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации
Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T02:10
2023-08-22T02:10
2023-08-22T02:10
киев
украина
запорожская область
анна маляр
вооруженные силы украины
forbes
bild
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860836240_264:186:1280:757_1920x0_80_0_0_545643b6fbf9698924659609b621f6d9.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Украинское минобороны постоянно фиксирует утечки информации, в том числе от военных, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала "Рада". "К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Да, это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать. Мы над этим работаем. Это бывает и от других людей, у которых есть связи с военными, которые по виду разной деятельности касаются войск и могут оттуда брать информацию", - заявила Маляр. Она отметила, что некоторые утечки оборачиваются смертями и "срывом операций" украинских войск. Ранее сообщалось, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. О переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
https://ria.ru/20230413/pentagon-1865051825.html
киев
украина
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860836240_339:147:1280:853_1920x0_80_0_0_26f303f2061dcdc36ecb8fa9749a58a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, запорожская область, анна маляр, вооруженные силы украины, forbes, bild, в мире
Киев, Украина, Запорожская область, Анна Маляр, Вооруженные силы Украины, Forbes, Bild, В мире
В минобороны Украины заявили о регулярных утечках информации
Замглавы минобороны Украины Маляр заявила о регулярных утечках информации