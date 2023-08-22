https://ria.ru/20230822/ukraina-1891504052.html

Бывший французский разведчик назвал реальную причину конфликта на Украине

Бывший французский разведчик назвал реальную причину конфликта на Украине - РИА Новости, 22.08.2023

Бывший французский разведчик назвал реальную причину конфликта на Украине

Саммит БРИКС приблизит конец "эпохи доллара", что является "красной линией" для США, означающей потерю ими влияния, и реальной причиной конфликта на Украине,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:02

2023-08-22T14:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

китай

владимир путин

брикс

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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Саммит БРИКС приблизит конец "эпохи доллара", что является "красной линией" для США, означающей потерю ими влияния, и реальной причиной конфликта на Украине, рассказал РИА Новости бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас. "Мы постоянно слышим о каких-то "красных линиях" в этом конфликте, когда речь идет о поставках оружия… На данный момент мы достигли "дедлайна". Это саммит БРИКС. Он будет посвящен концу эпохи доллара и дедолларизации, потому что настоящая борьба происходит там. Это экономическая борьба", - сказал он. Плас напомнил, что на саммите БРИКС будет обсуждаться создание новой торговой валюты, обеспеченной золотом и не привязанной к доллару. По его мнению, Америка теряет контроль, "движется от кризиса к кризису", а ее долг превысил 32 триллиона долларов. "Эта валюта будет привязана к цене золота. Должник хочет убить своего кредитора. На мой взгляд, это и есть те самые "красные линии" и настоящие причины этой войны", - сказал бывший военный. Плас также указал на то, что у стран БРИКС "есть все, чтобы не пользоваться" международной межбанковской системой SWIFT. "Россия, Индия и Китай – основополагающие страны БРИКС – заручились альтернативными финансовыми инструментами, в том числе альтернативой SWIFT. В России это СПФС (Система Передачи Финансовых Сообщений, создана в 2014 г.). Китай также ввел альтернативную систему CIPS (China International Payments System, создана в 2015 г.). Это позволяет осуществлять денежные переводы в обход системы SWIFT. Эти годы стали ключевыми в том, чтобы избавиться от гегемонии доллара", - считает он. Во вторник в ЮАР открывается трехдневный саммит БРИКС - лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики вместе с представителями десятков стран обсудят вопрос о расширении группы и принятия в ее ряды новых членов. Как ожидается, помимо этого члены БРИКС обсудят перспективы создания собственной валюты и осуществление торговых операций друг с другом в национальных валютах. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230822/makgregor-1891425384.html

https://ria.ru/20230822/pravda-1891414992.html

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

россия

украина

китай

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россия, украина, китай, владимир путин, брикс