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Офицер ВСУ раскритиковал зарубежные курсы для украинских военных - РИА Новости, 22.08.2023
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12:26 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891480219.html
Офицер ВСУ раскритиковал зарубежные курсы для украинских военных
Офицер ВСУ раскритиковал зарубежные курсы для украинских военных - РИА Новости, 22.08.2023
Офицер ВСУ раскритиковал зарубежные курсы для украинских военных
Офицер ВСУ поставил под сомнение эффективность обучения украинских солдат в западных странах, об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом швейцарского... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:26
2023-08-22T12:26
в мире
россия
польша
киев
владимир путин
сергей шойгу
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Офицер ВСУ поставил под сомнение эффективность обучения украинских солдат в западных странах, об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом швейцарского издания Temps. "В Польше мы мало чему научились", - цитирует издание командира батальона ВСУ, который вернулся на фронт после трехнедельного обучения за границей. Офицер ВСУ заявил, что в ходе обучения на Западе ему "было интересно" обменяться опытом с инструкторами, которые принимают участие в тренировках украинских бойцов. Но их эффективность он поставил под сомнение. "После полутора лет войны я знаю больше, чем все европейские инструкторы", - заключил он. Издание напоминает, что Киев, стремясь активировать наступление, бросает на передовую "закаленных воинов, отправленных за границу, в частности в Польшу, Германию и Великобританию" для специального обучения. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230819/istrebiteli-1891046731.html
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в мире, россия, польша, киев, владимир путин, сергей шойгу, энтони блинкен, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Польша, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины
Офицер ВСУ раскритиковал зарубежные курсы для украинских военных

Офицер ВСУ: украинские военные мало чему научились на зарубежных курсах

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 авг - РИА Новости. Офицер ВСУ поставил под сомнение эффективность обучения украинских солдат в западных странах, об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом швейцарского издания Temps.
Польше мы мало чему научились", - цитирует издание командира батальона ВСУ, который вернулся на фронт после трехнедельного обучения за границей.
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Офицер ВСУ заявил, что в ходе обучения на Западе ему "было интересно" обменяться опытом с инструкторами, которые принимают участие в тренировках украинских бойцов. Но их эффективность он поставил под сомнение.
"После полутора лет войны я знаю больше, чем все европейские инструкторы", - заключил он.
Издание напоминает, что Киев, стремясь активировать наступление, бросает на передовую "закаленных воинов, отправленных за границу, в частности в Польшу, Германию и Великобританию" для специального обучения.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий с применением западных образцов вооружения.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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В миреРоссияПольшаКиевВладимир ПутинСергей ШойгуЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
 
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