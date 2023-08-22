https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891475014.html

Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян

Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян - РИА Новости, 22.08.2023

Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян

Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – самые популярные направления по продажам пакетных туров на осень у россиян, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:24

2023-08-22T11:24

2023-08-22T12:04

туризм

новости - туризм

египет

оаэ

таиланд

российский союз туриндустрии (рст)

отдых в россии

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – самые популярные направления по продажам пакетных туров на осень у россиян, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "Турция остается лидером среди популярных направлений отдыха по продажам пакетных туров. На первом месте страна продержится до середины октября. Также в топе бронирований на осень – Египет, ОАЭ, Таиланд, Россия", – рассказали в союзе. В сообщении РСТ привели данные туроператора Fun&Sun, согласно которым на Турцию приходится 48 процента бронирований на осень. ОАЭ занимает 18 процентов, Россия – 9 процентов, Абхазия и Египет – по 7 процентов. "Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив", – процитировали в РСТ представителя туроператора, который отметил, что спрос в целом повторяет тенденции 2022 года. Однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу. По данным туроператора Anex Tour, которые также привели в сообщении, доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62 процента, Египта – 17 процентов, также в первой пятерке Таиланд, ОАЭ и Россия.

https://ria.ru/20230812/osen-1889607819.html

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оаэ

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новости - туризм, египет, оаэ, таиланд, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии