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Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян - РИА Новости, 22.08.2023
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Туризм
 
11:24 22.08.2023 (обновлено: 12:04 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/turtsiya-1891475014.html
Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян
Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян - РИА Новости, 22.08.2023
Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян
Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – самые популярные направления по продажам пакетных туров на осень у россиян, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:24
2023-08-22T12:04
туризм
новости - туризм
египет
оаэ
таиланд
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – самые популярные направления по продажам пакетных туров на осень у россиян, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ). "Турция остается лидером среди популярных направлений отдыха по продажам пакетных туров. На первом месте страна продержится до середины октября. Также в топе бронирований на осень – Египет, ОАЭ, Таиланд, Россия", – рассказали в союзе. В сообщении РСТ привели данные туроператора Fun&amp;Sun, согласно которым на Турцию приходится 48 процента бронирований на осень. ОАЭ занимает 18 процентов, Россия – 9 процентов, Абхазия и Египет – по 7 процентов. "Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив", – процитировали в РСТ представителя туроператора, который отметил, что спрос в целом повторяет тенденции 2022 года. Однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу. По данным туроператора Anex Tour, которые также привели в сообщении, доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62 процента, Египта – 17 процентов, также в первой пятерке Таиланд, ОАЭ и Россия.
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новости - туризм, египет, оаэ, таиланд, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Египет, ОАЭ, Таиланд, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России
Туроператоры назвали самые бронируемые страны для отдыха осенью у россиян

РСТ: Турция лидирует по продажам туров на осенний сезон

© iStock.com / NosyrevyПляж Мунлайт в Кемере, Турция
Пляж Мунлайт в Кемере, Турция - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / Nosyrevy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – самые популярные направления по продажам пакетных туров на осень у россиян, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Турция остается лидером среди популярных направлений отдыха по продажам пакетных туров. На первом месте страна продержится до середины октября. Также в топе бронирований на осень – Египет, ОАЭ, Таиланд, Россия", – рассказали в союзе.
В сообщении РСТ привели данные туроператора Fun&Sun, согласно которым на Турцию приходится 48 процента бронирований на осень. ОАЭ занимает 18 процентов, Россия – 9 процентов, Абхазия и Египет – по 7 процентов.
"Мы также видим хорошие продажи у Таиланда, Шри-Ланки, Кубы, Мальдив", – процитировали в РСТ представителя туроператора, который отметил, что спрос в целом повторяет тенденции 2022 года. Однако доли трех лидирующих направлений слегка снизились, так как в прошлом году не было массового потока в Таиланд, на Шри-Ланку и Кубу.
По данным туроператора Anex Tour, которые также привели в сообщении, доля бронирований Турции на сентябрь-октябрь составляет 62 процента, Египта – 17 процентов, также в первой пятерке Таиланд, ОАЭ и Россия.
Канатная дорога на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Названы самые популярные страны для отдыха осенью
12 августа, 04:34
 
ТуризмНовости - ТуризмЕгипетОАЭТаиландРоссийский союз туриндустрии (РСТ)отдых в России
 
 
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