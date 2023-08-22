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Биография Сеттхи Тхависина

Биография Сеттхи Тхависина - РИА Новости, 22.08.2023

Биография Сеттхи Тхависина

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин родился 15 февраля 1963 года. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:19

2023-08-22T15:19

2023-08-22T15:19

справки

таиланд

сеттха тхависин

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Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин родился 15 февраля 1963 года.Получил степень бакалавра в области гражданского строительства в Университете имени Чулалонгкорна в Бангкоке, степень магистра финансов в Клермонтском университете (США, штат Калифорния), степень MBA в Школе менеджмента Sasin(Бангкок).Сеттха Тхависин начал свою карьеру в 1986 году в качестве ассистента менеджера по производству в компании Procter & Gamble, где проработал четыре года.Затем перешел в сферу недвижимости и начал работать в компании San Samran, которая принадлежала его двоюродным братьям. В 1994 году компания сменила название на Sansiri. Сеттха Тхависин занимал в компании различные руководящие должности. Под его руководством Sansiri стала одним из самых успешных застройщиков в Таиланде, специализирующимся на элитных кондоминиумах и жилищных проектах. Компания разработала более 400 проектов в 20 провинциях страны. По оценкам СМИ, прибыль компании в 2022 году составила более двух миллиардов бат.В конце 2022 года Сеттха Тхависин принял решение заняться политикой, стал членом партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда").4 апреля 2023 года он официально покинул поста генерального директора компании Sansiri.По итогам парламентских выборов в мае 2023 года партия "Пхыа Тхаи" получила 141 место из 500, заняв второе место после "Партии движения вперед" (151 место).Сразу после выборов партия "Пхыа Тхаи" сформировала с "Партией движения вперед" и еще шестью партиями, вместе с ней составлявшими оппозиционный блок в парламенте предыдущего созыва, первый вариант правящей коалиции, поддержавшей на выборах премьер-министра кандидатуру лидера "Партии движения вперед" Пита Лимчаренрата.Однако Лимчаренрат не смог заручиться необходимой поддержкой в парламенте, члены которого выступили против реформы действующего в Таиланде жесткого законодательства об оскорблении королевского величия, на котором настаивала "Партия движения вперед". В результате провала при голосовании по кандидатуре Лимчаренрата первая созданная после майских выборов коалиция распалась."Пхыа Тхаи" как партия, ставшая второй по количеству отданных за нее голосов избирателей и по числу полученных депутатских мандатов, получила право выдвинуть своего кандидата в премьеры и предпринять попытку формирования правящей коалиции. 21 августа 2023 года "Пхыа Тхаи" объявила о создании коалиции из 11 партий для формирования нового правительства. Также было объявлено о поддержке коалицией выдвинутого на пост премьер-министра Сеттхи Тхависина.22 августа 2023 года Сеттха Тхависин был избран премьером Таиланда на совместном голосовании нижней палаты и сената парламента. За кандидатуру Тхависина проголосовали 482 парламентария из 750, против – 165 парламентариев, воздержались 81 парламентарий. В СМИ Сеттху Тхависина называют представителем либеральных политических идей. Он считается опытным управленцем. Сам Сеттха Тхависин подчеркивает важность решения проблем экономического и социального неравенства.Тхависин женат, в семье трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, таиланд, сеттха тхависин