https://ria.ru/20230822/tailand-1891504911.html

Новым премьером Таиланда стал Сеттха Тхависин

Новым премьером Таиланда стал Сеттха Тхависин - РИА Новости, 22.08.2023

Новым премьером Таиланда стал Сеттха Тхависин

Новым премьером Таиланда на совместном голосовании нижней палаты и сената парламента во вторник избран Сеттха Тхависин от партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда")... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:05

2023-08-22T14:05

2023-08-22T14:34

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сеттха тхависин

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БАНГКОК, 22 авг – РИА Новости. Новым премьером Таиланда на совместном голосовании нижней палаты и сената парламента во вторник избран Сеттха Тхависин от партии "Пхыа Тхаи" ("Ради Таиланда"). Прямой репортаж из зала заседаний парламента ведет телеканал Thai PBS.Об этом объявил председательствовавший на голосовании вице-спикер таиландского парламента Пхичет Чыамыангпхан после окончания голосования. За кандидатуру Тхависина проголосовали 482 парламентария из 750, против – 165 парламентариев, воздержались 81 парламентарий, сообщил Чыамыангпхан."Таким образом, Сеттха Тхависин набрал больше половины голосов депутатов и сенаторов и стал в соответствии с конституцией новым премьер-министром Королевства Таиланд", - заявил вице-спикер, закрывая заседание.Голосование состоялось после пятичасовых дебатов о кандидатуре Тхависина, до ухода в политику возглавлявшего одну из крупнейших риэлтерских фирм в стране. Его противники предъявляли кандидату претензии, связанные с его бизнесом в прошлом, однако им не удалось переубедить тех депутатов и сенаторов, которые приняли решение поддержать его кандидатуру.Тхависина поддержали депутаты нижней палаты от 11 партий созданной накануне коалиции во главе с партией "Пхыа Тхаи" и значительная часть сенаторов.

https://ria.ru/20230711/tailand-1883503822.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, сеттха тхависин, пхыа тхаи