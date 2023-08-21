https://ria.ru/20230821/tailand-1891213731.html

В Таиланде создали коалицию для формирования нового правительства

В Таиланде создали коалицию для формирования нового правительства - РИА Новости, 21.08.2023

В Таиланде создали коалицию для формирования нового правительства

БАНГКОК, 21 авг - РИА Новости. Таиландская политическая партия "Пхыа Тхаи", вторая по количеству депутатов в парламенте страны по результатам майских выборов,... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T10:42

2023-08-21T10:42

2023-08-21T13:26

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таиланд

пхыа тхаи

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БАНГКОК, 21 авг - РИА Новости. БАНГКОК, 21 авг - РИА Новости. Таиландская политическая партия "Пхыа Тхаи", вторая по количеству депутатов в парламенте страны по результатам майских выборов, объявила о создании коалиции из 11 партий для формирования нового правительства. Пресс-конференцию лидеров и представителей 14 партий коалиции транслировал в прямом эфире телеканал Thai PBS. В новую коалицию, помимо возглавившей ее "Пхыа Тхаи", вошли еще 13 партий - как те, которые в предыдущем составе парламента состояли в оппозиционном блоке вместе с "Пхыа Тхаи", так и входившие в прежнюю правящую коалицию, следует из совместного заявления 14 партий. В новую коалицию, помимо возглавившей ее "Пхыа Тхаи" со 141 депутатом в парламентской фракции, вошли партии бывшей правящей коалиции "Пхумчай Тхаи" ("Гордость Таиланда") с 71 депутатом, "Пхаланг Прачарат" ("Энергия нации") с 40 депутатами, "Партия объединенной тайской нации" с 36 депутатами, "Чат Тхаи Паттхана" ("Партия развития тайской нации") с 10 депутатами, и 6 небольших партий бывшего оппозиционного блока, постоянные союзники "Пхыа Тхаи".Все партии новой коалиции планируют поддержать во вторник кандидатуру выдвинутого ранее "Пхыа Тхаи" на пост премьер-министра Сеттхи Тхависина на совместном голосовании обеих палат парламента по выборам главы правительства, заявили лидеры 11 партий."Мы обладаем достаточным большинством, чтобы победить", - заявил на пресс-конференции лидер партии "Пхыа Тхаи" доктор Чоланан Сикео на вопрос журналистов о количестве голосов депутатов и сенаторов, на которое рассчитывает партия на выборах премьера.Нижняя, выборная палата таиландского парламента состоит из 500 депутатов, верхняя, назначаемый сенат - из 250 сенаторов.По заявлению, сделанному Сикео на пресс-конференции, новая коалиция из 11 партий контролирует 314 депутатских мандатов. Таким образом, коалиции будет достаточно 62 дополнительных голосов, скорее всего - голосов сенаторов, чтобы провести своего кандидата на пост нового премьер-министра страны.Парламентские выборы прошли в Таиланде 14 мая 2023 года. С того времени парламенту страны до сих пор не удалось сформировать новое правительство.

https://ria.ru/20230711/tailand-1883503822.html

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таиланд

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таиланд, пхыа тхаи