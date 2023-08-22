https://ria.ru/20230822/sud-1891452768.html
В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови
В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови - РИА Новости, 22.08.2023
В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови
Суд прекратил производство по делу четырех врачей городской больницы Лесозаводска, обвинявшихся в гибели пациента, которому перелили кровь не той группы,... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T10:30
2023-08-22T10:30
2023-08-22T11:16
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Суд прекратил производство по делу четырех врачей городской больницы Лесозаводска, обвинявшихся в гибели пациента, которому перелили кровь не той группы, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. "Лесозаводским районным судом прекращено производство по уголовному делу в отношении четырех врачей за истечением сроков давности уголовного преследования. <…> В соответствии с пунктом "а" части первой статьи 78 УК России лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года", — уточнили в ведомстве.По сообщению пресс-службы, дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей поступило в суд 23 мая, на 26 мая назначили предварительное слушание, но затем "по ряду причин слушание дела откладывалось". В пресс-службе подтвердили РИА Новости, что речь идет о деле, направленном СУ СК в суд в мае.По версии Следственного комитета, действия хирурга, врача клинической лабораторной диагностики и анестезиологов-реаниматологов в июне 2021 года привели к смерти 50-летнего пациента. Ему перелили компоненты крови, не совместимые с его группой крови. Согласно заключению экспертов, осложнения, вызвавшие смерть пациента, возникли из-за "недостатков оказания медпомощи" фигурантами.
https://ria.ru/20230426/prigovor-1867872458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови
В Приморье решили не судить врачей за смерть пациента после переливания крови
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Суд прекратил производство по делу четырех врачей городской больницы Лесозаводска, обвинявшихся в гибели пациента, которому перелили кровь не той группы, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
«
"Лесозаводским районным судом прекращено производство по уголовному делу в отношении четырех врачей за истечением сроков давности уголовного преследования. <…> В соответствии с пунктом "а" части первой статьи 78 УК России лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года", — уточнили в ведомстве.
По сообщению пресс-службы, дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей поступило в суд 23 мая, на 26 мая назначили предварительное слушание, но затем "по ряду причин слушание дела откладывалось".
В пресс-службе подтвердили РИА Новости, что речь идет о деле, направленном СУ СК в суд в мае.
По версии Следственного комитета, действия хирурга, врача клинической лабораторной диагностики и анестезиологов-реаниматологов в июне 2021 года привели к смерти 50-летнего пациента. Ему перелили компоненты крови, не совместимые с его группой крови. Согласно заключению экспертов, осложнения, вызвавшие смерть пациента, возникли из-за "недостатков оказания медпомощи" фигурантами.
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