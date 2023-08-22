https://ria.ru/20230822/sud-1891452768.html

В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови

В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови - РИА Новости, 22.08.2023

В Приморье прекратили дело о смерти пациента после переливания крови

Суд прекратил производство по делу четырех врачей городской больницы Лесозаводска, обвинявшихся в гибели пациента, которому перелили кровь не той группы,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T10:30

2023-08-22T10:30

2023-08-22T11:16

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 22 авг — РИА Новости. Суд прекратил производство по делу четырех врачей городской больницы Лесозаводска, обвинявшихся в гибели пациента, которому перелили кровь не той группы, рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края. "Лесозаводским районным судом прекращено производство по уголовному делу в отношении четырех врачей за истечением сроков давности уголовного преследования. <…> В соответствии с пунктом "а" части первой статьи 78 УК России лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года", — уточнили в ведомстве.По сообщению пресс-службы, дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей поступило в суд 23 мая, на 26 мая назначили предварительное слушание, но затем "по ряду причин слушание дела откладывалось". В пресс-службе подтвердили РИА Новости, что речь идет о деле, направленном СУ СК в суд в мае.По версии Следственного комитета, действия хирурга, врача клинической лабораторной диагностики и анестезиологов-реаниматологов в июне 2021 года привели к смерти 50-летнего пациента. Ему перелили компоненты крови, не совместимые с его группой крови. Согласно заключению экспертов, осложнения, вызвавшие смерть пациента, возникли из-за "недостатков оказания медпомощи" фигурантами.

https://ria.ru/20230426/prigovor-1867872458.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край