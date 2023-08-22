https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891428330.html
Марочко рассказал, что ВСУ устроили "радиоигры" под Купянском
Марочко рассказал, что ВСУ устроили "радиоигры" под Купянском - РИА Новости, 22.08.2023
Марочко рассказал, что ВСУ устроили "радиоигры" под Купянском
Украинские военнослужащие на купянском направлении усилили деятельность, направленную на введение в заблуждение разведорганов сил РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:05
2023-08-22T08:05
2023-08-22T08:05
специальная военная операция на украине
россия
андрей марочко
луганская народная республика
украина
безопасность
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие на купянском направлении усилили деятельность, направленную на введение в заблуждение разведорганов сил РФ, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее Минобороны сообщало о продвижении российских войск на купянском участке фронта. "За последнее время на купянском направлении наблюдается увеличение количества "радиоигр" со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.). Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он добавил, что в районе железнодорожной станции Купянск-узловой создается "имитация бурной деятельности", а через населенные пункты, находящиеся на относительном удалении от линии фронта, курсируют одни и те же колонны с бронетехникой на тралах и автомобилями для перевозки личного состава.
https://ria.ru/20230822/su-30sm-1891422862.html
https://ria.ru/20230821/oruzhie-1891319010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, андрей марочко, луганская народная республика, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина, Безопасность
Марочко рассказал, что ВСУ устроили "радиоигры" под Купянском
Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку под Купянском