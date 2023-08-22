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"Сириус" откроет первый центр подготовки педагогов в Кемеровской области

"Сириус" откроет первый центр подготовки педагогов в Кемеровской области - РИА Новости, 22.08.2023

"Сириус" откроет первый центр подготовки педагогов в Кемеровской области

Центр подготовки педагогов и школьников "Таланты Сибири", работающий по методикам "Сириуса", впервые появится на территории Кемеровской области, в нем смогут... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:35

2023-08-22T21:35

2023-08-22T21:35

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СОЧИ, 22 авг - РИА Новости. Центр подготовки педагогов и школьников "Таланты Сибири", работающий по методикам "Сириуса", впервые появится на территории Кемеровской области, в нем смогут обучаться педагоги и школьники со всего Сибирского федерального округа, сообщили в пресс-службе образовательного центра. Соглашение о создании подобного центра подписали 22 августа руководитель фонда "Талант и успех" Елены Шмелева и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. "Новый центр будет ориентирован на развитие педагогических кадров в области образования, науки, спорта, искусства и работу с талантливыми школьниками. Новый центр будет работать при методической поддержке образовательного центра "Сириус", используя лучшие практики от самых выдающихся экспертов. В нем будут разрабатываться и применяться передовые методики выявления, поддержки и развития педагогов всего Сибирского федерального округа", - говорится в релизе образовательного центра. По мнению Шмелевой, было принято решение выбрать Кемеровскую область, поскольку там наглядно развивается культурная и спортивная инфраструктура. "Нам хотелось бы, чтобы с такой же динамикой здесь (в Кемеровской области) развивались образовательные программы и программы повышения квалификации педагогов. В рамках подписанного соглашения мы будем обучать учителей со всей Сибири, чтобы они могли использовать образовательную модель и применять лучшие методики "Сириуса" в своих регионах", - сказала Шмелева, отметив, что в центре также могут обучаться школьники. По информации пресс-службы "Сириуса", первые программы повышения квалификации для педагогов Сибирского федерального округа планируется провести уже в 2023 году. Педагоги обсудят проблемы вовлечения детей в науку, вопросы развития талантов в общеобразовательных организациях, способы развития одаренных детей. В июле текущего года председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова на заседании, посвящённом вопросам образования, заявляла, что модели образовательного центра "Сириус" необходимо тиражировать и применять в школах других регионов России. Образовательный центр "Сириус" был открыт в 2015 году под управлением фонда "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд был учрежден 24 декабря 2014 года. Задача фонда - выявить талантливых детей в области гуманитарных и естественных наук, спорта и искусства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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