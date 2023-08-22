https://ria.ru/20230822/siluanov-1891536125.html

Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов

Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.08.2023

Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов

Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:50

2023-08-22T15:50

2023-08-22T15:50

экономика

россия

юар

китай

антон силуанов

сергей лавров

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. В интервью телеканалу CGTN министр отметил, что ситуация с такими валютами, как доллар и евро вызывает определенные риски - заморозка активов, прекращение расчетов. "То есть доверие к таким валютам подрывается", - сказал он. "Поэтому мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран-членов БРИКС", - отметил он. Силуанов пояснил, что речь идет не о единой валюте, как в Евросоюзе, а расчетной единице как альтернативе доллару. "В которой могут выражаться стоимости товарных поставок и бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков", - добавил он. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html

https://ria.ru/20230713/dollar-1883845402.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, юар, китай, антон силуанов, сергей лавров, владимир путин, брикс