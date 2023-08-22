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Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.08.2023
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15:50 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/siluanov-1891536125.html
Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов
Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов - РИА Новости, 22.08.2023
Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов
Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:50
2023-08-22T15:50
экономика
россия
юар
китай
антон силуанов
сергей лавров
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов. В интервью телеканалу CGTN министр отметил, что ситуация с такими валютами, как доллар и евро вызывает определенные риски - заморозка активов, прекращение расчетов. "То есть доверие к таким валютам подрывается", - сказал он. "Поэтому мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран-членов БРИКС", - отметил он. Силуанов пояснил, что речь идет не о единой валюте, как в Евросоюзе, а расчетной единице как альтернативе доллару. "В которой могут выражаться стоимости товарных поставок и бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков", - добавил он. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230803/valyuta-1887931184.html
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экономика, россия, юар, китай, антон силуанов, сергей лавров, владимир путин, брикс
Экономика, Россия, ЮАР, Китай, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов

Силуанов: страны БРИКС обсуждают создание альтернативной доллару единицы расчета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
В интервью телеканалу CGTN министр отметил, что ситуация с такими валютами, как доллар и евро вызывает определенные риски - заморозка активов, прекращение расчетов. "То есть доверие к таким валютам подрывается", - сказал он.
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"Поэтому мы в рамках объединения БРИКС ищем возможности создания альтернативных видов расчетов. В первую очередь, это, конечно, национальные валюты. Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим действительно возможность обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран-членов БРИКС", - отметил он.
Силуанов пояснил, что речь идет не о единой валюте, как в Евросоюзе, а расчетной единице как альтернативе доллару. "В которой могут выражаться стоимости товарных поставок и бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как и в каких объемах осуществляет эмиссию этих денежных знаков", - добавил он.
Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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