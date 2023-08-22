https://ria.ru/20230822/samolet-1891464291.html

Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс

Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс - РИА Новости, 22.08.2023

Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс

Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, во вторник выполнит первый рейс, сообщили... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:29

2023-08-22T11:29

2023-08-22T11:29

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, во вторник выполнит первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Новое воздушное судно в парке авиакомпании "Россия" совершит первый рейс 22 августа. Флот авиакомпании "Россия" пополнился самолетом "Владимир Вольфович Жириновский". Боинг 737-900 с бортовым номером 73484 уже приступает к выполнению полетов по России. Первый рейс - SU/FV6311 Москва – Калининград", - сообщили в компании. Лайнер представлен в моноклассной компоновке и рассчитан на 210 мест по тарифу "Эконом". Пассажировместимость нового воздушного судна позволит обеспечить оптимальную загрузку на наиболее популярных внутрироссийских направлениях.Представитель авиакомпании добавил, что самолет, выполненный во временной ливрее, получил название в честь Жириновского уже сейчас, так как в дальнейшем планируется передача воздушного судна "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития парка группы."Фамилия, имя и отчество Жириновского В.В. нанесены на носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов на русском и английском языках. Самолеты же "России", в соответствии с уникальной концепцией перевозчика, носят имена городов Российской Федерации", - пояснили в авиакомпании.Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20230804/zhirinovskiy-1888194755.html

https://ria.ru/20230726/aviaprom-1886350785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, алма-ата, владимир жириновский, аэрофлот, лдпр, общество