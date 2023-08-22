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Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс - РИА Новости, 22.08.2023
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11:29 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/samolet-1891464291.html
Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс
Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс - РИА Новости, 22.08.2023
Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс
Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, во вторник выполнит первый рейс, сообщили... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:29
2023-08-22T11:29
россия
москва
алма-ата
владимир жириновский
аэрофлот
лдпр
общество
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, во вторник выполнит первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Новое воздушное судно в парке авиакомпании "Россия" совершит первый рейс 22 августа. Флот авиакомпании "Россия" пополнился самолетом "Владимир Вольфович Жириновский". Боинг 737-900 с бортовым номером 73484 уже приступает к выполнению полетов по России. Первый рейс - SU/FV6311 Москва – Калининград", - сообщили в компании. Лайнер представлен в моноклассной компоновке и рассчитан на 210 мест по тарифу "Эконом". Пассажировместимость нового воздушного судна позволит обеспечить оптимальную загрузку на наиболее популярных внутрироссийских направлениях.Представитель авиакомпании добавил, что самолет, выполненный во временной ливрее, получил название в честь Жириновского уже сейчас, так как в дальнейшем планируется передача воздушного судна "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития парка группы."Фамилия, имя и отчество Жириновского В.В. нанесены на носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов на русском и английском языках. Самолеты же "России", в соответствии с уникальной концепцией перевозчика, носят имена городов Российской Федерации", - пояснили в авиакомпании.Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20230804/zhirinovskiy-1888194755.html
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россия, москва, алма-ата, владимир жириновский, аэрофлот, лдпр, общество
Россия, Москва, Алма-Ата, Владимир Жириновский, Аэрофлот, ЛДПР, Общество
Самолет, названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс

Самолет компании "Россия", названный в честь Жириновского, выполнит первый рейс

© РИА НовостиСамолет авиакомпании "Россия", названный в честь Владимира Жириновского
Самолет авиакомпании Россия, названный в честь Владимира Жириновского
© РИА Новости
Самолет авиакомпании "Россия", названный в честь Владимира Жириновского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), названный в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, во вторник выполнит первый рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Новое воздушное судно в парке авиакомпании "Россия" совершит первый рейс 22 августа. Флот авиакомпании "Россия" пополнился самолетом "Владимир Вольфович Жириновский". Боинг 737-900 с бортовым номером 73484 уже приступает к выполнению полетов по России. Первый рейс - SU/FV6311 Москва – Калининград", - сообщили в компании.
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Лайнер представлен в моноклассной компоновке и рассчитан на 210 мест по тарифу "Эконом". Пассажировместимость нового воздушного судна позволит обеспечить оптимальную загрузку на наиболее популярных внутрироссийских направлениях.
Представитель авиакомпании добавил, что самолет, выполненный во временной ливрее, получил название в честь Жириновского уже сейчас, так как в дальнейшем планируется передача воздушного судна "Аэрофлоту" в рамках стратегии развития парка группы.
«
"Фамилия, имя и отчество Жириновского В.В. нанесены на носовой части фюзеляжа под кабиной пилотов на русском и английском языках. Самолеты же "России", в соответствии с уникальной концепцией перевозчика, носят имена городов Российской Федерации", - пояснили в авиакомпании.
Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Государственной думы на протяжении восьми созывов, с первого дня существования нижней палаты российского парламента и до своей смерти 6 апреля 2022 года. Баллотировался в президенты России на выборах 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годов. Доктор философских наук, заслуженный юрист РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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