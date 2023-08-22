https://ria.ru/20230822/retranslyatory-1891432669.html
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте - РИА Новости, 22.08.2023
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте
Киев активно использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности полетов беспилотников на Краснолиманском направлении, работа данных комплексов также... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:44
2023-08-22T08:44
2023-08-22T10:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Киев активно использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности полетов беспилотников на Краснолиманском направлении, работа данных комплексов также направлена на преодоление российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР. "От юго-запада Сватово до Северска (прифронтовые города в ЛНР – ред.) отмечена деятельность украинских мобильных ретрансляторов на базе автомобильной техники. Комплексы способны работать в разных режимах. Их работа направлена на преодоление наших средств РЭБ и увеличение дальности полетов БПЛА", - заявил Марочко агентству. Эксперт добавил, что ВС РФ уже установили несколько принципов деятельности украинских ретрансляторов для БПЛА. Первый из них прозвали "попугаем", так как он дублирует поступающий на него сигнал. Второй принцип основан на кодировке - идет прием сигнала, его увеличение и дальнейшая передача с разложением его на разные частоты.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте
Марочко: Киев использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности БПЛА