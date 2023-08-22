Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 22.08.2023 (обновлено: 10:12 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/retranslyatory-1891432669.html
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте - РИА Новости, 22.08.2023
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте
Киев активно использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности полетов беспилотников на Краснолиманском направлении, работа данных комплексов также... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:44
2023-08-22T10:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Киев активно использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности полетов беспилотников на Краснолиманском направлении, работа данных комплексов также направлена на преодоление российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР. "От юго-запада Сватово до Северска (прифронтовые города в ЛНР – ред.) отмечена деятельность украинских мобильных ретрансляторов на базе автомобильной техники. Комплексы способны работать в разных режимах. Их работа направлена на преодоление наших средств РЭБ и увеличение дальности полетов БПЛА", - заявил Марочко агентству. Эксперт добавил, что ВС РФ уже установили несколько принципов деятельности украинских ретрансляторов для БПЛА. Первый из них прозвали "попугаем", так как он дублирует поступающий на него сигнал. Второй принцип основан на кодировке - идет прием сигнала, его увеличение и дальнейшая передача с разложением его на разные частоты.
https://ria.ru/20230822/bespilotnik-1891417668.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Военный эксперт рассказал, как Киев увеличивает дальность БПЛА на фронте

Марочко: Киев использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Киев активно использует мобильные ретрансляторы для увеличения дальности полетов беспилотников на Краснолиманском направлении, работа данных комплексов также направлена на преодоление российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР.
"От юго-запада Сватово до Северска (прифронтовые города в ЛНР – ред.) отмечена деятельность украинских мобильных ретрансляторов на базе автомобильной техники. Комплексы способны работать в разных режимах. Их работа направлена на преодоление наших средств РЭБ и увеличение дальности полетов БПЛА", - заявил Марочко агентству.
Эксперт добавил, что ВС РФ уже установили несколько принципов деятельности украинских ретрансляторов для БПЛА. Первый из них прозвали "попугаем", так как он дублирует поступающий на него сигнал. Второй принцип основан на кодировке - идет прием сигнала, его увеличение и дальнейшая передача с разложением его на разные частоты.
Сотрудники спецслужб на месте падения беспилотника в Красногорске - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники
03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала