https://ria.ru/20230822/putin-1891622361.html

Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС

Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:55

2023-08-22T22:55

2023-08-22T22:55

юар

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС. Саммит БРИКС стартовал во вторник, в этом году он проходит в очном формате в ЮАР, однако российский лидер принял решение участвовать по видеосвязи. Ранее президент РФ выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.

юар

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юар, россия, владимир путин, брикс