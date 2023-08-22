https://ria.ru/20230822/putin-1891622361.html
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:55
2023-08-22T22:55
2023-08-22T22:55
юар
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС. Саммит БРИКС стартовал во вторник, в этом году он проходит в очном формате в ЮАР, однако российский лидер принял решение участвовать по видеосвязи. Ранее президент РФ выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, россия, владимир путин, брикс
ЮАР, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС
Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС