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Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
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22:55 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/putin-1891622361.html
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:55
2023-08-22T22:55
юар
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС. Саммит БРИКС стартовал во вторник, в этом году он проходит в очном формате в ЮАР, однако российский лидер принял решение участвовать по видеосвязи. Ранее президент РФ выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.
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юар, россия, владимир путин, брикс
ЮАР, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС

Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит
Президент РФ Владимир Путин проводит - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин проводит. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече лидеров пяти стран БРИКС.
Саммит БРИКС стартовал во вторник, в этом году он проходит в очном формате в ЮАР, однако российский лидер принял решение участвовать по видеосвязи.
Ранее президент РФ выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
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