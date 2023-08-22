https://ria.ru/20230822/poteri-1891529185.html

Пасечник рассказал, сколько человек ВСУ потеряли за неделю в ЛНР

Пасечник рассказал, сколько человек ВСУ потеряли за неделю в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2023

Пасечник рассказал, сколько человек ВСУ потеряли за неделю в ЛНР

Украинские войска за прошедшую неделю потеряли порядка 100 человек убитыми и ранеными в результате попыток прорыва на участках в ЛНР, сообщил врио главы... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:25

2023-08-22T15:25

2023-08-22T15:25

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луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшую неделю потеряли порядка 100 человек убитыми и ранеными в результате попыток прорыва на участках в ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник. Пасечник отметил, что за неделю украинские войска значительно снизили количество попыток захватить территорию ЛНР. Он подчеркнул, что уменьшить активность наступательных действий ВСУ вынудила успешная работа артиллеристов 2-го гвардии Луганско-Севродонецкого армейского корпуса. "Взаимодействуя с разведчиками и подразделениями БЛА и радиоэлектронной борьбы, они (артиллеристы) наносят сокрушительные огневые удары по командным пунктам врага, скоплениям личного состава и военной техники, складам боеприпасов. Как результат: в своих попытках прорыва на участках Берестовое – Переездное, Новодружевск – Григоровка и Волчеяровка – Ивано-Дарьевка противник потерял порядка 100 человек убитыми и ранеными", - написал Пасечник в своем телеграм-канале. Врио главы ЛНР сообщил также выявлении и уничтожении более десяти единиц украинской артиллерии и минометов, более семи бронированных машин, а также автомобильной техники, складов, боеприпасов и трех пунктов временной дислокации противника. "Российские ПВО за неделю отразили 36 попыток пересечения воздушного пространства ЛНР. При этом украинские войска потеряли 50 БПЛА, в том числе дроны, квадрокоптеры и летательные аппараты типа "Крыло", - написал Пасечник. Он отметил, кроме того, "четкую, слаженную и профессиональную" работу при выполнении поставленных боевых задач бойцов и офицеров 2-го армейского корпуса совместно с чеченским спецназом "Ахмат".

https://ria.ru/20230822/spetsoperatsiya-1891507364.html

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в мире, технологии, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины