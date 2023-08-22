https://ria.ru/20230822/posrednichestvo-1891538932.html

В США призвали свести роль страны к посредничеству в переговорах по Украине

В США призвали свести роль страны к посредничеству в переговорах по Украине - РИА Новости, 22.08.2023

В США призвали свести роль страны к посредничеству в переговорах по Украине

Роль США в контексте Украины должна свестись к посредничеству в переговорах, считает член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T16:03

2023-08-22T16:03

2023-08-22T16:09

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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. Роль США в контексте Украины должна свестись к посредничеству в переговорах, считает член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин. В соцсети Х (бывшая Twitter) законодатель написала, что "единственную роль, которую должна играть Америка" - это остановка конфликта и "посредничество в заключении мирного соглашения". "Никаких больше денег, никаких американских солдат", - заявила она. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230821/erdogan-1891290693.html

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в мире, цены на нефть, сша, украина, россия, владимир путин, twitter