https://ria.ru/20230822/oon-1891484316.html

Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН

Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН - РИА Новости, 22.08.2023

Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН

Российская делегация запросила американские визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, ответ пока не получен, сообщил РИА... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:42

2023-08-22T12:42

2023-08-22T13:08

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сша

григорий карасин

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская делегация запросила американские визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, ответ пока не получен, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Мы только запросили, пока рано об этом говорить", — сказал политик. Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Карасин ответил, что члены российской делегации ожидают получения виз до отлета. При этом он напомнил, что ранее американская сторона уже затягивала с аналогичным решением.Сенатор традиционно принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в составе российской делегации.

https://ria.ru/20230815/otkaz-1890087083.html

https://ria.ru/20230821/barery-1891193727.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, григорий карасин, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, в мире