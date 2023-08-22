https://ria.ru/20230822/oon-1891484316.html
Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН
Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН - РИА Новости, 22.08.2023
Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН
Российская делегация запросила американские визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, ответ пока не получен, сообщил РИА... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T12:42
2023-08-22T12:42
2023-08-22T13:08
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская делегация запросила американские визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, ответ пока не получен, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Мы только запросили, пока рано об этом говорить", — сказал политик. Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Карасин ответил, что члены российской делегации ожидают получения виз до отлета. При этом он напомнил, что ранее американская сторона уже затягивала с аналогичным решением.Сенатор традиционно принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в составе российской делегации.
https://ria.ru/20230815/otkaz-1890087083.html
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РИА Новости
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россия, сша, григорий карасин, оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф, в мире
Россия, США, Григорий Карасин, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ, В мире
Членам российской делегации не выдали визы для участия в сессии ГА ООН
Карасин: США не выдали визы членам делегации России для участия в сессии ГА ООН
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская делегация запросила американские визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, ответ пока не получен, сообщил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
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"Мы только запросили, пока рано об этом говорить", — сказал политик.
Отвечая на уточняющий вопрос агентства, Карасин ответил, что члены российской делегации ожидают получения виз до отлета. При этом он напомнил, что ранее американская сторона уже затягивала с аналогичным решением.
Сенатор традиционно принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в составе российской делегации.
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