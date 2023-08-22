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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую кассетными боеприпасами - РИА Новости, 22.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:32 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/obstrel-1891607243.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую кассетными боеприпасами - РИА Новости, 22.08.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую кассетными боеприпасами
Украинские войска выпустили девять кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:32
2023-08-22T20:32
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Кроме того, с 19.05 по 19.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка и Макеевке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
киев
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донецк, донецкая народная республика, киев, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую кассетными боеприпасами

СЦКК: ВСУ выпустили девять кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватой

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять кассетных снарядов по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.45 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 19.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале.
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Кроме того, с 19.05 по 19.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому районам Донецка и Макеевке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевНАТОСЦКК
 
 
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