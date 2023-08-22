https://ria.ru/20230822/noize-1891499658.html

Суд оставил в силе решение о присвоении денег организатором шоу Noize MC*

Суд оставил в силе решение о присвоении денег организатором шоу Noize MC* - РИА Новости, 22.08.2023

Суд оставил в силе решение о присвоении денег организатором шоу Noize MC*

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая признала не соответствующими действительности и порочащими... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:43

2023-08-22T13:43

2023-08-22T13:43

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая признала не соответствующими действительности и порочащими репутацию Артема Миронова, организатора концертов рэпера Noize MC* (Иван Алексеев*), высказывания музыканта в интервью блогеру Юрию Дудю* о присвоении продюсером денег за отмененные концерты, говорится в картотеке арбитражных дел.Как следует из информации в картотеке, решение вступило в законную силу. Первая инстанция в апреле признала ложными и порочащими утверждения Noize MC* о том, что "Артем скрылся со всеми деньгами за несостоявшиеся концерты в США и возвращать их не собирается" и что "люди деньги за свои билеты так и не увидели и, видимо, не увидят". Суд обязал Дудя* удалить эти утверждения из интервью Noize MC* на его YouTube-канале, а также опубликовать опровержение в течение 15 дней с даты вступления решения суда в силу. В то же время суд отклонил денежное требование о взыскании компенсации морального вреда в размере одного рубля за каждый просмотр интервью. Как уточнил истец в суде в апреле, накануне заседания у публикации было более 9,6 миллиона просмотров. Представитель Миронова, возглавляющего ООО "Новый музыкальный порядок" (НМП), которое занималось организацией концертов Noize MC*, заявил в суде, что на счетах компании в двух фирмах-агрегаторах, продававших билеты, всегда были средства, необходимые для возврата денег за билеты. Он добавил, что концерты отменялись по вине музыканта из-за его критических высказываний в адрес властей. Представитель Алексеева* заявил, что деньги за билеты возвращались гражданам за счет средств, переданных агрегаторам самим музыкантом. По его словам, факт отъезда Миронова в США подтверждается тем, что доверенность на представление его интересов в суде заверена именно в этой стране. Ранее ответчик говорил, что факт задолженности НМП перед зрителями, купившими билеты на концерты, которые были потом отменены, в частности в Оренбурге и Калуге, подтверждается соглашениями между Алексеевым*, НМП и двумя компаниями-билетными агрегаторами. Представитель одного из агрегаторов, привлеченных к спору третьими лицами, поддержал в суде Алексеева и просил иск отклонить. Второй ответчик Дудь* в процессе не участвовал.*Признан Минюстом иноагентом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, артем миронов, noize mc (иван алексеев), юрий дудь, сша, москва, оренбург, калуга