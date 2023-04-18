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Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными - РИА Новости, 18.04.2023
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Шоубиз
 
13:39 18.04.2023 (обновлено: 13:47 18.04.2023)
https://ria.ru/20230418/lozh-1866062105.html
Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными
Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными - РИА Новости, 18.04.2023
Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными
Арбитражный суд Москвы по иску Артема Миронова, гендиректора фирмы-организатора концертов рэпера Noize MC*, признал несоответствующими действительности и... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T13:39
2023-04-18T13:47
москва
сша
россия
артем миронов
noize mc (иван алексеев)
юрий дудь
происшествия
шоубиз
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Артема Миронова, гендиректора фирмы-организатора концертов рэпера Noize MC*, признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию истца высказывания музыканта в интервью блогеру Юрию Дудю* о присвоении Мироновым денег за отмененные концерты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд обязал Дудя* удалить данные утверждения из интервью Ивана Алексеева (творческий псевдоним – Noize MC*) на его YouTube-канале, а также опубликовать опровержение в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу.Ложными и порочащими суд признал утверждения Noize MC* о том, что "Артем скрылся со всеми деньгами за несостоявшиеся концерты в США и возвращать их не собирается" и что "люди деньги за свои билеты так и не увидели и, видимо, не увидят".В то же время суд отклонил денежное требование истца, просившего взыскать компенсацию морального вреда в размере одного рубля за каждый просмотр интервью. Как уточнил представитель Миронова в суде, накануне заседания у публикации было более 9,6 миллиона просмотров.Представитель Миронова, возглавляющего ООО "Новый музыкальный порядок" (НМП), которое занималось организацией концертов Noize MC*, заявил в суде, что на счетах компании в двух фирмах-агрегаторах, продававших билеты, всегда были средства, необходимые для возврата денег за билеты. Он добавил, что концерты отменялись по вине музыканта из-за его критических высказываний в адрес властей.Представитель Алексеева заявил, что деньги за билеты возвращались гражданам за счет средств, переданных агрегаторам самим музыкантом. По его словам, факт отъезда Миронова в США подтверждается тем, что доверенность на представление его интересов в суде заверена именно в этой стране.Ранее ответчик говорил, что факт задолженности НМП перед зрителями, купившими билеты на концерты, которые были потом отменены, в частности в Оренбурге и Калуге, подтверждается соглашениями между Алексеевым, НМП и двумя компаниями-билетными агрегаторами. Представитель одного из агрегаторов, привлеченных к спору третьими лицами, поддержал в суде ответчика и просил иск полностью отклонить.Представитель второго ответчика – Дудя* – на заседание во вторник, как ранее и на предварительные слушания, не пришел.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230324/muzykanty-1860286975.html
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москва, сша, россия, артем миронов, noize mc (иван алексеев), юрий дудь, происшествия
Москва, США, Россия, Артем Миронов, Noize MC (Иван Алексеев), Юрий Дудь, Происшествия, Шоубиз
Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными

Суд признал слова Noize MC о присвоении денег организатором концертов ложными

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC*
Рэпер Noize MC* - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Рэпер Noize MC*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Артема Миронова, гендиректора фирмы-организатора концертов рэпера Noize MC*, признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию истца высказывания музыканта в интервью блогеру Юрию Дудю* о присвоении Мироновым денег за отмененные концерты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд обязал Дудя* удалить данные утверждения из интервью Ивана Алексеева (творческий псевдоним – Noize MC*) на его YouTube-канале, а также опубликовать опровержение в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу.
Ложными и порочащими суд признал утверждения Noize MC* о том, что "Артем скрылся со всеми деньгами за несостоявшиеся концерты в США и возвращать их не собирается" и что "люди деньги за свои билеты так и не увидели и, видимо, не увидят".
В то же время суд отклонил денежное требование истца, просившего взыскать компенсацию морального вреда в размере одного рубля за каждый просмотр интервью. Как уточнил представитель Миронова в суде, накануне заседания у публикации было более 9,6 миллиона просмотров.
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Представитель Миронова, возглавляющего ООО "Новый музыкальный порядок" (НМП), которое занималось организацией концертов Noize MC*, заявил в суде, что на счетах компании в двух фирмах-агрегаторах, продававших билеты, всегда были средства, необходимые для возврата денег за билеты. Он добавил, что концерты отменялись по вине музыканта из-за его критических высказываний в адрес властей.
Представитель Алексеева заявил, что деньги за билеты возвращались гражданам за счет средств, переданных агрегаторам самим музыкантом. По его словам, факт отъезда Миронова в США подтверждается тем, что доверенность на представление его интересов в суде заверена именно в этой стране.
Ранее ответчик говорил, что факт задолженности НМП перед зрителями, купившими билеты на концерты, которые были потом отменены, в частности в Оренбурге и Калуге, подтверждается соглашениями между Алексеевым, НМП и двумя компаниями-билетными агрегаторами. Представитель одного из агрегаторов, привлеченных к спору третьими лицами, поддержал в суде ответчика и просил иск полностью отклонить.
Представитель второго ответчика – Дудя* – на заседание во вторник, как ранее и на предварительные слушания, не пришел.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизМоскваСШАРоссияАртем МироновNoize MC (Иван Алексеев)Юрий ДудьПроисшествия
 
 
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