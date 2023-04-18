https://ria.ru/20230418/lozh-1866062105.html

Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными

Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными - РИА Новости, 18.04.2023

Слова Noize MC* о присвоении денег организатором концертов признали ложными

Арбитражный суд Москвы по иску Артема Миронова, гендиректора фирмы-организатора концертов рэпера Noize MC*, признал несоответствующими действительности и... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T13:39

2023-04-18T13:39

2023-04-18T13:47

москва

сша

россия

артем миронов

noize mc (иван алексеев)

юрий дудь

происшествия

шоубиз

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Артема Миронова, гендиректора фирмы-организатора концертов рэпера Noize MC*, признал несоответствующими действительности и порочащими репутацию истца высказывания музыканта в интервью блогеру Юрию Дудю* о присвоении Мироновым денег за отмененные концерты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд обязал Дудя* удалить данные утверждения из интервью Ивана Алексеева (творческий псевдоним – Noize MC*) на его YouTube-канале, а также опубликовать опровержение в течение 15 дней с даты вступления решения суда в законную силу.Ложными и порочащими суд признал утверждения Noize MC* о том, что "Артем скрылся со всеми деньгами за несостоявшиеся концерты в США и возвращать их не собирается" и что "люди деньги за свои билеты так и не увидели и, видимо, не увидят".В то же время суд отклонил денежное требование истца, просившего взыскать компенсацию морального вреда в размере одного рубля за каждый просмотр интервью. Как уточнил представитель Миронова в суде, накануне заседания у публикации было более 9,6 миллиона просмотров.Представитель Миронова, возглавляющего ООО "Новый музыкальный порядок" (НМП), которое занималось организацией концертов Noize MC*, заявил в суде, что на счетах компании в двух фирмах-агрегаторах, продававших билеты, всегда были средства, необходимые для возврата денег за билеты. Он добавил, что концерты отменялись по вине музыканта из-за его критических высказываний в адрес властей.Представитель Алексеева заявил, что деньги за билеты возвращались гражданам за счет средств, переданных агрегаторам самим музыкантом. По его словам, факт отъезда Миронова в США подтверждается тем, что доверенность на представление его интересов в суде заверена именно в этой стране.Ранее ответчик говорил, что факт задолженности НМП перед зрителями, купившими билеты на концерты, которые были потом отменены, в частности в Оренбурге и Калуге, подтверждается соглашениями между Алексеевым, НМП и двумя компаниями-билетными агрегаторами. Представитель одного из агрегаторов, привлеченных к спору третьими лицами, поддержал в суде ответчика и просил иск полностью отклонить.Представитель второго ответчика – Дудя* – на заседание во вторник, как ранее и на предварительные слушания, не пришел.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230324/muzykanty-1860286975.html

https://ria.ru/20230414/noizemc-1865284832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сша, россия, артем миронов, noize mc (иван алексеев), юрий дудь, происшествия