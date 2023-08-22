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В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко - РИА Новости, 22.08.2023
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13:39 22.08.2023 (обновлено: 13:40 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/nauka-1891498484.html
В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко
В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко - РИА Новости, 22.08.2023
В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко
Система научной экспертизы, которая запускается в России, станет национальным индустриальным стандартом, в том числе поможет регионам принимать решения о... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:39
2023-08-22T13:40
общество
россия
новосибирск
новосибирская область
дмитрий чернышенко
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Система научной экспертизы, которая запускается в России, станет национальным индустриальным стандартом, в том числе поможет регионам принимать решения о поддержке технологических проектов, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром 2023" в Новосибирске. "Будет в Академии наук (РАН - ред.) создан национальный корпус экспертов. Сегодня законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе. Мы ожидаем его принятия уже осеннюю сессию. По сути дела это станет уже национальным индустриальным стандартом сферы науки, о том, каким образом будет проходить научная экспертиза", - сказал он. По его словам, по сути, в стране "запускается система научной экспертизы, которая в частности, поможет регионам осмысленно принимать управленческие решения по поддержке тех или иных технологических проектов". У регионов, пояснил Чернышенко, появится возможность многофакторной оценки результатов любой научной деятельности с помощью научной экспертизы. Вице-премьер объяснил, что, таким образом, научная экспертиза Российской академии наук сейчас выходит на новый уровень и объединяет огромный корпус всех экспертов, которые ранее были разрознены по разным экспертным организациям. "Теперь все это под эгидой РАН. Будет универсальный инструмент, который будет оценивать любой результат научной деятельности", - отметил Чернышенко. Он сообщил, что одной из тем "Технопрома-2024" могла бы стать именно тема научной экспертизы. "С этим надо разобраться и научить этим инструментом эффективно пользоваться", - добавил он. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
https://ria.ru/20230822/chernyshenko-1891477593.html
https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html
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общество, россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий чернышенко, российская академия наук
Общество, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко, Российская академия наук
В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко

Вице-премьер Чернышенко: в России запустят систему научной экспертизы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы" в рамках X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы" в рамках X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"
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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Система научной экспертизы, которая запускается в России, станет национальным индустриальным стандартом, в том числе поможет регионам принимать решения о поддержке технологических проектов, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром 2023" в Новосибирске.
"Будет в Академии наук (РАН - ред.) создан национальный корпус экспертов. Сегодня законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе. Мы ожидаем его принятия уже осеннюю сессию. По сути дела это станет уже национальным индустриальным стандартом сферы науки, о том, каким образом будет проходить научная экспертиза", - сказал он.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Россия должна стать лидером в сквозных технологиях, заявил Чернышенко
12:15
По его словам, по сути, в стране "запускается система научной экспертизы, которая в частности, поможет регионам осмысленно принимать управленческие решения по поддержке тех или иных технологических проектов". У регионов, пояснил Чернышенко, появится возможность многофакторной оценки результатов любой научной деятельности с помощью научной экспертизы. Вице-премьер объяснил, что, таким образом, научная экспертиза Российской академии наук сейчас выходит на новый уровень и объединяет огромный корпус всех экспертов, которые ранее были разрознены по разным экспертным организациям.
"Теперь все это под эгидой РАН. Будет универсальный инструмент, который будет оценивать любой результат научной деятельности", - отметил Чернышенко. Он сообщил, что одной из тем "Технопрома-2024" могла бы стать именно тема научной экспертизы.
"С этим надо разобраться и научить этим инструментом эффективно пользоваться", - добавил он.
Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В ВЭБ.РФ предложили запустить программу для академической науки
09:04
 
ОбществоРоссияНовосибирскНовосибирская областьДмитрий ЧернышенкоРоссийская академия наук
 
 
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