https://ria.ru/20230822/nauka-1891498484.html

В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко

В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко - РИА Новости, 22.08.2023

В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко

Система научной экспертизы, которая запускается в России, станет национальным индустриальным стандартом, в том числе поможет регионам принимать решения о... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:39

2023-08-22T13:39

2023-08-22T13:40

общество

россия

новосибирск

новосибирская область

дмитрий чернышенко

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 22 авг – РИА Новости. Система научной экспертизы, которая запускается в России, станет национальным индустриальным стандартом, в том числе поможет регионам принимать решения о поддержке технологических проектов, заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Технопром 2023" в Новосибирске. "Будет в Академии наук (РАН - ред.) создан национальный корпус экспертов. Сегодня законопроект уже прошел первое чтение в Государственной думе. Мы ожидаем его принятия уже осеннюю сессию. По сути дела это станет уже национальным индустриальным стандартом сферы науки, о том, каким образом будет проходить научная экспертиза", - сказал он. По его словам, по сути, в стране "запускается система научной экспертизы, которая в частности, поможет регионам осмысленно принимать управленческие решения по поддержке тех или иных технологических проектов". У регионов, пояснил Чернышенко, появится возможность многофакторной оценки результатов любой научной деятельности с помощью научной экспертизы. Вице-премьер объяснил, что, таким образом, научная экспертиза Российской академии наук сейчас выходит на новый уровень и объединяет огромный корпус всех экспертов, которые ранее были разрознены по разным экспертным организациям. "Теперь все это под эгидой РАН. Будет универсальный инструмент, который будет оценивать любой результат научной деятельности", - отметил Чернышенко. Он сообщил, что одной из тем "Технопрома-2024" могла бы стать именно тема научной экспертизы. "С этим надо разобраться и научить этим инструментом эффективно пользоваться", - добавил он. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.

https://ria.ru/20230822/chernyshenko-1891477593.html

https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий чернышенко, российская академия наук