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В России создали свою технологию лечебного питания - РИА Новости, 22.08.2023
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Наука
 
09:00 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/nauka-1891290496.html
В России создали свою технологию лечебного питания
В России создали свою технологию лечебного питания - РИА Новости, 22.08.2023
В России создали свою технологию лечебного питания
Импортозамещающую технологию лечебного питания (энтеральных смесей) для тяжелобольных пациентов после операций на желудочно-кишечном тракте разработали ученые... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:00
2023-08-22T09:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
здоровье - общество
общество
россия
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Импортозамещающую технологию лечебного питания (энтеральных смесей) для тяжелобольных пациентов после операций на желудочно-кишечном тракте разработали ученые СГМУ им. В.И. Разумовского, сообщили в пресс-службе вуза.Создание энтеральных смесей – это сложный наукоемкий технологический процесс. Продукт должен быть готов к усвоению в кишечнике, иметь вязкость как у воды, а содержание и качественный состав пищевых веществ как в полноценном рационе."Энтеральное питание практически полностью импортируется. По сути, такое питание – это концентраты из отдельных ультраобработанных компонентов. Обычные пищевые производства, ввиду сложности технологического процесса, не могут производить эти смеси", – рассказала директор Научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Инна Симакова.По ее словам, основу большинства смесей составляют вещества, которые обладают хорошей растворимостью, но не компенсируют необходимую биологическую активность в полном объеме. При некоторых преимуществах у таких смесей есть ряд существенных недостатков. Они дорого стоят и зачастую плохо усваиваются.Ученые Саратовского ГМУ предложили оригинальный путь создания энтеральных смесей, отличный от зарубежного."Специалисты центра используют природный потенциал пищевого сырья и продуктов в совокупности с собственной технологией его обработки в отличие от создания композиций из отдельных пищевых веществ", – сообщила Симакова.Предварительные результаты подтвердили, что компоненты смесей соответствуют медицинским требованиям, а также имеют хорошую усвояемость.В настоящее время ученые приступили к клиническим испытаниям разработанной линейки продукции, необходимой для сохранения и поддержания жизни пациента.Научно-производственный центр технологий здорового питания был создан в СГМУ как ответ на рост алиментарных заболеваний (вызванных дефицитом или избытком потребляемых пищевых веществ) и крайне невысокий в стране объем производства продуктов питания диетического лечебного и диетического профилактического назначения, в том числе клинического.В вузе добавили, что создание центра реализует миссию университета "СГМУ – университет технологий здоровья".
https://ria.ru/20230816/nauka-1890238130.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, здоровье - общество, общество, россия, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), саратов
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), Саратов

В России создали свою технологию лечебного питания

© iStock.com / RawpixelДевочка в больнице
Девочка в больнице - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© iStock.com / Rawpixel
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Импортозамещающую технологию лечебного питания (энтеральных смесей) для тяжелобольных пациентов после операций на желудочно-кишечном тракте разработали ученые СГМУ им. В.И. Разумовского, сообщили в пресс-службе вуза.
Создание энтеральных смесей – это сложный наукоемкий технологический процесс. Продукт должен быть готов к усвоению в кишечнике, иметь вязкость как у воды, а содержание и качественный состав пищевых веществ как в полноценном рационе.
«
"Энтеральное питание практически полностью импортируется. По сути, такое питание – это концентраты из отдельных ультраобработанных компонентов. Обычные пищевые производства, ввиду сложности технологического процесса, не могут производить эти смеси", – рассказала директор Научно-производственного центра технологий здорового питания Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Инна Симакова.
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По ее словам, основу большинства смесей составляют вещества, которые обладают хорошей растворимостью, но не компенсируют необходимую биологическую активность в полном объеме. При некоторых преимуществах у таких смесей есть ряд существенных недостатков. Они дорого стоят и зачастую плохо усваиваются.
Ученые Саратовского ГМУ предложили оригинальный путь создания энтеральных смесей, отличный от зарубежного.
"Специалисты центра используют природный потенциал пищевого сырья и продуктов в совокупности с собственной технологией его обработки в отличие от создания композиций из отдельных пищевых веществ", – сообщила Симакова.
Предварительные результаты подтвердили, что компоненты смесей соответствуют медицинским требованиям, а также имеют хорошую усвояемость.
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В настоящее время ученые приступили к клиническим испытаниям разработанной линейки продукции, необходимой для сохранения и поддержания жизни пациента.
Научно-производственный центр технологий здорового питания был создан в СГМУ как ответ на рост алиментарных заболеваний (вызванных дефицитом или избытком потребляемых пищевых веществ) и крайне невысокий в стране объем производства продуктов питания диетического лечебного и диетического профилактического назначения, в том числе клинического.
В вузе добавили, что создание центра реализует миссию университета "СГМУ – университет технологий здоровья".
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