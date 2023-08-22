Рейтинг@Mail.ru
В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/napravleniya-1891522564.html
В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования
В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования - РИА Новости, 22.08.2023
В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования
Наиболее востребованными программами дополнительного профессионального образования (ДПО) для студентов в возрасте 30-40 лет являются программы по искусственному РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:07
2023-08-22T15:07
общество
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569017341_0:0:2930:1649_1920x0_80_0_0_74c138e976580705b07cfa92e1298f76.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наиболее востребованными программами дополнительного профессионального образования (ДПО) для студентов в возрасте 30-40 лет являются программы по искусственному интеллекту, лидерским качествам, медицине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы экономики. Отмечается, что такие результаты были получены в ходе проведенного исследования, по итогам которого был сформирован "Банк управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования", он поможет сделать программы ДПО более актуальными и эффективными, работа проведена в рамках стратегического проекта университета "Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста", который реализуется по программе "Приоритет 2030". "Составители банка отмечают, что при разработке новых программ вузам стоит делать акцент на наиболее востребованных направлениях. По итогам исследования в список вошли: обучение ИТ для всех категорий слушателей, надпрофессиональные навыки, личностное развитие, лидерские качества, продуктивность, стрессоустойчивость, медицина и технологии здоровьесбережения - как для работников сферы здравоохранения, так и для широкой аудитории", - говорится в сообщении. Кроме того, в список наиболее востребованных направлений вошли экология и охрана окружающей среды, туризм и гостиничный бизнес (потребность повышается в условиях ограничений и развития внутреннего туризма), а также применение современных образовательных технологий для научно-педагогических кадров, изучение психологических особенностей обучающихся, наставничество для молодых кадров в реальном секторе экономики. Как отметили в вузе, направление надпрофессиональных навыков включает в себя такие программы, как "Ораторское искусство", "Коммуникация", "Личная эффективность и лидерство", "Тайм-менеджмент", "Лидерство", "Теория аргументации", "Деловые переговоры", "Деловой этикет", "Развитие блога". "Актуализация образовательных программ с учетом внешних условий и обстоятельств, а также потребностей и запросов потенциальных слушателей оказывает положительное воздействие как на увеличение количества обучаемых в образовательных организациях, так и на общей доходности от этих образовательных программ", - сказал замдиректора Института образования ВШЭ Илья Коршунов, его слова приводятся в сообщении. В вузе добавили, что университетам, у которых пока немного слушателей на программах ДПО, эксперты советуют наращивать масштаб обучения экстенсивным путем - он предполагает расширение линейки программ и освоение новых целевых аудиторий, а вузам с высокой долей слушателей подойдет интенсивный метод, который предусматривает формирование и расширение программ с применением информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствование системы управления бизнес-процессами. В основе сформированного "Банка управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования" лежат результаты опроса руководителей 51 вуза, получившего поддержку в рамках гранта на обучение взрослых слушателей по федеральному проекту "Новые возможности для каждого", и около 11 тысяч слушателей, которые прошли обучение в рамках ФП в 2020 году. Также были проанализирован данные о реализованных вузовских программах ДПО в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (национальный проект "Демография") в 2021 и 2022 годах.
https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html
https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html
https://ria.ru/20230406/obrazovanie-1863617858.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569017341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccee8be1c7471826656780079f559bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования

ВШЭ: наиболее востребованными направлениями допобразования стали ИТ и медицина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтенд Национального университета "Высшая школа экономики"
Стенд Национального университета Высшая школа экономики - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Стенд Национального университета "Высшая школа экономики" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наиболее востребованными программами дополнительного профессионального образования (ДПО) для студентов в возрасте 30-40 лет являются программы по искусственному интеллекту, лидерским качествам, медицине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы экономики.
Отмечается, что такие результаты были получены в ходе проведенного исследования, по итогам которого был сформирован "Банк управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования", он поможет сделать программы ДПО более актуальными и эффективными, работа проведена в рамках стратегического проекта университета "Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста", который реализуется по программе "Приоритет 2030".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Путин поддержал идею создать в Обнинске кластер по ядерному образованию
14 августа, 14:29
«
"Составители банка отмечают, что при разработке новых программ вузам стоит делать акцент на наиболее востребованных направлениях. По итогам исследования в список вошли: обучение ИТ для всех категорий слушателей, надпрофессиональные навыки, личностное развитие, лидерские качества, продуктивность, стрессоустойчивость, медицина и технологии здоровьесбережения - как для работников сферы здравоохранения, так и для широкой аудитории", - говорится в сообщении.
Кроме того, в список наиболее востребованных направлений вошли экология и охрана окружающей среды, туризм и гостиничный бизнес (потребность повышается в условиях ограничений и развития внутреннего туризма), а также применение современных образовательных технологий для научно-педагогических кадров, изучение психологических особенностей обучающихся, наставничество для молодых кадров в реальном секторе экономики.
Как отметили в вузе, направление надпрофессиональных навыков включает в себя такие программы, как "Ораторское искусство", "Коммуникация", "Личная эффективность и лидерство", "Тайм-менеджмент", "Лидерство", "Теория аргументации", "Деловые переговоры", "Деловой этикет", "Развитие блога".
«
"Актуализация образовательных программ с учетом внешних условий и обстоятельств, а также потребностей и запросов потенциальных слушателей оказывает положительное воздействие как на увеличение количества обучаемых в образовательных организациях, так и на общей доходности от этих образовательных программ", - сказал замдиректора Института образования ВШЭ Илья Коршунов, его слова приводятся в сообщении.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Названы профессии, которым больше всего угрожает искусственный интеллект
Вчера, 19:25
В вузе добавили, что университетам, у которых пока немного слушателей на программах ДПО, эксперты советуют наращивать масштаб обучения экстенсивным путем - он предполагает расширение линейки программ и освоение новых целевых аудиторий, а вузам с высокой долей слушателей подойдет интенсивный метод, который предусматривает формирование и расширение программ с применением информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствование системы управления бизнес-процессами.
В основе сформированного "Банка управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования" лежат результаты опроса руководителей 51 вуза, получившего поддержку в рамках гранта на обучение взрослых слушателей по федеральному проекту "Новые возможности для каждого", и около 11 тысяч слушателей, которые прошли обучение в рамках ФП в 2020 году. Также были проанализирован данные о реализованных вузовских программах ДПО в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (национальный проект "Демография") в 2021 и 2022 годах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Мишустин анонсировал постановление о допобразовании для участников СВО
6 апреля, 22:18
 
ОбществоВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала