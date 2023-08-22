https://ria.ru/20230822/napravleniya-1891522564.html

В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования

В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования - РИА Новости, 22.08.2023

В ВШЭ назвали наиболее востребованные направления допобразования

Наиболее востребованными программами дополнительного профессионального образования (ДПО) для студентов в возрасте 30-40 лет являются программы по искусственному РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:07

2023-08-22T15:07

2023-08-22T15:07

общество

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наиболее востребованными программами дополнительного профессионального образования (ДПО) для студентов в возрасте 30-40 лет являются программы по искусственному интеллекту, лидерским качествам, медицине, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшей школы экономики. Отмечается, что такие результаты были получены в ходе проведенного исследования, по итогам которого был сформирован "Банк управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования", он поможет сделать программы ДПО более актуальными и эффективными, работа проведена в рамках стратегического проекта университета "Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста", который реализуется по программе "Приоритет 2030". "Составители банка отмечают, что при разработке новых программ вузам стоит делать акцент на наиболее востребованных направлениях. По итогам исследования в список вошли: обучение ИТ для всех категорий слушателей, надпрофессиональные навыки, личностное развитие, лидерские качества, продуктивность, стрессоустойчивость, медицина и технологии здоровьесбережения - как для работников сферы здравоохранения, так и для широкой аудитории", - говорится в сообщении. Кроме того, в список наиболее востребованных направлений вошли экология и охрана окружающей среды, туризм и гостиничный бизнес (потребность повышается в условиях ограничений и развития внутреннего туризма), а также применение современных образовательных технологий для научно-педагогических кадров, изучение психологических особенностей обучающихся, наставничество для молодых кадров в реальном секторе экономики. Как отметили в вузе, направление надпрофессиональных навыков включает в себя такие программы, как "Ораторское искусство", "Коммуникация", "Личная эффективность и лидерство", "Тайм-менеджмент", "Лидерство", "Теория аргументации", "Деловые переговоры", "Деловой этикет", "Развитие блога". "Актуализация образовательных программ с учетом внешних условий и обстоятельств, а также потребностей и запросов потенциальных слушателей оказывает положительное воздействие как на увеличение количества обучаемых в образовательных организациях, так и на общей доходности от этих образовательных программ", - сказал замдиректора Института образования ВШЭ Илья Коршунов, его слова приводятся в сообщении. В вузе добавили, что университетам, у которых пока немного слушателей на программах ДПО, эксперты советуют наращивать масштаб обучения экстенсивным путем - он предполагает расширение линейки программ и освоение новых целевых аудиторий, а вузам с высокой долей слушателей подойдет интенсивный метод, который предусматривает формирование и расширение программ с применением информационно-коммуникационных технологий, а также совершенствование системы управления бизнес-процессами. В основе сформированного "Банка управленческих практик и методических рекомендаций для организаций высшего образования" лежат результаты опроса руководителей 51 вуза, получившего поддержку в рамках гранта на обучение взрослых слушателей по федеральному проекту "Новые возможности для каждого", и около 11 тысяч слушателей, которые прошли обучение в рамках ФП в 2020 году. Также были проанализирован данные о реализованных вузовских программах ДПО в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (национальный проект "Демография") в 2021 и 2022 годах.

https://ria.ru/20230814/obninsk-1889937867.html

https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html

https://ria.ru/20230406/obrazovanie-1863617858.html

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общество, высшая школа экономики (вшэ)