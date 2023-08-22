https://ria.ru/20230822/moskvich-1891507022.html

"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей

"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей - РИА Новости, 22.08.2023

"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей

"Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T14:13

2023-08-22T14:13

2023-08-22T14:13

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023. Характеристики моделей не приводятся. Также, согласно презентации, "Москвич" готовит ещё одну новинку в 2026 году, но название ее не раскрывается. В документе также отмечается, что план производства автомобилей "Москвич" на текущий год - 27 тысяч, на 2024 год - 44 тысячи машин. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". А в перспективе этого года автозавод также намерен начать выпуск лифтбека "Москвич 6"; цены на новинку, как и более точные сроки начала производства, пока не раскрываются.

https://ria.ru/20230822/aura-1891499200.html

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