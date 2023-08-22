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"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей - РИА Новости, 22.08.2023
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14:13 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/moskvich-1891507022.html
"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей
"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей - РИА Новости, 22.08.2023
"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей
"Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:13
2023-08-22T14:13
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023. Характеристики моделей не приводятся. Также, согласно презентации, "Москвич" готовит ещё одну новинку в 2026 году, но название ее не раскрывается. В документе также отмечается, что план производства автомобилей "Москвич" на текущий год - 27 тысяч, на 2024 год - 44 тысячи машин. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". А в перспективе этого года автозавод также намерен начать выпуск лифтбека "Москвич 6"; цены на новинку, как и более точные сроки начала производства, пока не раскрываются.
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москва, россия, санкт-петербург, renault, renault clio
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Renault, Renault Clio
"Москвич" назвал дату начала производства двух новых моделей

"Москвич" планирует выпустить новые модели "Москвич 5" и "Москвич 8" в 2024 году

© Завод "Москвич"/ВКонтактеЛифтбек "Москвич 6"
Лифтбек Москвич 6
© Завод "Москвич"/ВКонтакте
Лифтбек "Москвич 6"
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. "Москвич" планирует в 2024 году начать производство ещё двух новых моделей: "Москвич 5" и "Москвич 8", следует из презентации компании, представленной ее гендиректором Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023.
Характеристики моделей не приводятся. Также, согласно презентации, "Москвич" готовит ещё одну новинку в 2026 году, но название ее не раскрывается.
В документе также отмечается, что план производства автомобилей "Москвич" на текущий год - 27 тысяч, на 2024 год - 44 тысячи машин.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах.
Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". А в перспективе этого года автозавод также намерен начать выпуск лифтбека "Москвич 6"; цены на новинку, как и более точные сроки начала производства, пока не раскрываются.
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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