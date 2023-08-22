https://ria.ru/20230822/moskvich-1891477194.html

"Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 12 городах

"Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 12 городах - РИА Новости, 22.08.2023

"Москвич" откроет новые дилерские центры еще в 12 городах

Новые дилерские центры "Москвич" появятся еще в 12 российских городах: Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте,... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T12:13

2023-08-22T12:13

2023-08-22T12:13

мурманск

россия

renault

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renault clio

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новые дилерские центры "Москвич" появятся еще в 12 российских городах: Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове, Тольятти, Томске и Череповце, говорится в сообщении автопроизводителя. "Барнаул - "Южный", Вологда - "Прайм Моторс", Мурманск - "Аксель", Новосибирск - "Сармат", Пенза - "Автолоцман", Рязань - "Автоимпорт", Ростов-на-Дону - "Ключавто", Сургут - "Альянс-Моторс", Тамбов - "Боравто", Тольятти - "Автофан", Томск - "Атом Авто", Череповец - "Прайм Моторс", - приводится перечень в официальном телеграм-канале бренда. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".

https://ria.ru/20230821/moskvich-1891343939.html

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мурманск, россия, renault, вологда, авто, renault clio