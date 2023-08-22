https://ria.ru/20230822/luna-25-1891412859.html

В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"

В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25" - РИА Новости, 22.08.2023

В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"

Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, сообщил глава... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T01:46

2023-08-22T01:46

2023-08-22T01:46

наука

космос - риа наука

луна

земля

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891390842_0:0:1008:566_1920x0_80_0_0_95d2ce19c97876b89ad4c40184e8b0a5.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сказал онПо его словам, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля", однако в субботу в 14.57 связь с ним прервалась и попытки ее восстановления закончились неудачей.Предварительные баллистические расчеты, как отметил Борисов, указывают на то, что из-за нештатной работы корректирующих двигателей аппарат "перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны".ЧП с "Луной-25"Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Место падения найденоУченые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт."Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230821/roskosmos-1891348475.html

https://ria.ru/20230821/luna-1891337585.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

космос - риа наука, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук