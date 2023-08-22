https://ria.ru/20230822/luna-25-1891412859.html
В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"
В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25" - РИА Новости, 22.08.2023
В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"
Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, сообщил глава... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T01:46
2023-08-22T01:46
2023-08-22T01:46
наука
космос - риа наука
луна
земля
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
российская академия наук
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сказал онПо его словам, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля", однако в субботу в 14.57 связь с ним прервалась и попытки ее восстановления закончились неудачей.Предварительные баллистические расчеты, как отметил Борисов, указывают на то, что из-за нештатной работы корректирующих двигателей аппарат "перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны".ЧП с "Луной-25"Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Место падения найденоУченые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт."Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230821/roskosmos-1891348475.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, луна, земля, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Земля, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Российская академия наук
В "Роскосмосе" назвали причину ЧП с "Луной-25"
Глава "Роскосмоса" Борисов: двигатель "Луны-25" проработал не 84 секунды, а 127
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.
Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24"
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"К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата", - сказал он
По его словам, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля", однако в субботу в 14.57 связь с ним прервалась и попытки ее восстановления закончились неудачей.
Предварительные баллистические расчеты, как отметил Борисов, указывают на то, что из-за нештатной работы корректирующих двигателей аппарат "перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны".
Аварийная комиссия по "Луне-25" начала работу, заявил глава "Роскосмоса"
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны
- 21 августа.
В субботу "Роскосмос" сообщил, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. В воскресенье госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Ученые Института прикладной математики (ИПМ) имени Келдыша РАН
рассчитали точное место падения автоматической межпланетной станции "Луна-25", сообщил в понедельник институт.
"Математическое моделирование траектории движения космического аппарата "Луна-25", проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной: 14.58 мск, 42-километровый кратер Pontecoulant G", - говорится в сообщении.
Из аварии "Луны-25" можно извлечь пользу, считает эксперт