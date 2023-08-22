Рейтинг@Mail.ru
Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 22.08.2023 (обновлено: 03:42 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html
Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие
Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие - РИА Новости, 22.08.2023
Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие
Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T03:40
2023-08-22T03:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
дания
нидерланды
метте фредериксен
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864881577_26:21:706:404_1920x0_80_0_0_d72cd0dddbe0445670483e5a57d548aa.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: "освобождении" Крымского полуострова", — говорится в публикации.Экс добавил, что крылатая ракета-невидимка класса "воздух-земля" JASSM с дальностью полета 370 километров уже находится в "списке желаний" Киева. По мнению обозревателя, даже после передачи Украине истребителей F-16, она не сможет использовать их потенциал полностью без поставок этих ракет.На сегодняшний день ВСУ пытаются прорвать линию фронта и отрезать наземные коммуникации России в Крым, чего, по мнению Экса, можно было бы добиться с гораздо меньшими потерями жизней украинцев, используя F-16, оснащенные ракетами JASSM.Американские крылатые ракеты класса "воздух земля" JASSM, разработанные корпорацией Lockheed Martin, предназначены для поражения как стационарных, так и мобильных целей в любых метеоусловиях в любое время суток. В качестве носителей ракеты используются стратегические бомбардировщики В-52Н, В-1В, В-2, F-15E, а также тактические истребители F-16 С и D, F/A-18, F-117, F-35 JSF. Власти Польши заявляли, что хотят одними из первых получить американские ракеты JASSM-XR для боевых самолетов.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон решил одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила о решении отдать Киеву 19 истребителей F-16. Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42, однако премьер этой страны Марк Рютте не назвал точное число самолетов, которые получит Киев.
https://ria.ru/20230821/f-16-1891403639.html
https://ria.ru/20230822/ukraintsy-1891411490.html
сша
киев
дания
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864881577_182:21:701:410_1920x0_80_0_0_7aa81a7af214f732caeeb454c59e7018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, дания, нидерланды, метте фредериксен, f-16, forbes, f-15se, марк рютте, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Дания, Нидерланды, Метте Фредериксен, F-16, Forbes, F-15SE, Марк Рютте, Владимир Зеленский
Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие

Forbes: Киев запросил у США ракеты JASSM, способные помочь в захвате Крыма

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-GaughanРакета JASSM
Ракета JASSM - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. David Scott-Gaughan
Ракета JASSM. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: "освобождении" Крымского полуострова", — говорится в публикации.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
Киев оказался в замешательстве из-за задержек поставок F-16, пишут СМИ
Вчера, 22:53
Экс добавил, что крылатая ракета-невидимка класса "воздух-земля" JASSM с дальностью полета 370 километров уже находится в "списке желаний" Киева. По мнению обозревателя, даже после передачи Украине истребителей F-16, она не сможет использовать их потенциал полностью без поставок этих ракет.
На сегодняшний день ВСУ пытаются прорвать линию фронта и отрезать наземные коммуникации России в Крым, чего, по мнению Экса, можно было бы добиться с гораздо меньшими потерями жизней украинцев, используя F-16, оснащенные ракетами JASSM.
Американские крылатые ракеты класса "воздух земля" JASSM, разработанные корпорацией Lockheed Martin, предназначены для поражения как стационарных, так и мобильных целей в любых метеоусловиях в любое время суток. В качестве носителей ракеты используются стратегические бомбардировщики В-52Н, В-1В, В-2, F-15E, а также тактические истребители F-16 С и D, F/A-18, F-117, F-35 JSF. Власти Польши заявляли, что хотят одними из первых получить американские ракеты JASSM-XR для боевых самолетов.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон решил одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила о решении отдать Киеву 19 истребителей F-16. Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42, однако премьер этой страны Марк Рютте не назвал точное число самолетов, которые получит Киев.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Нужно еще. В США заявили о недостаточном количестве смертей украинцев
01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевДанияНидерландыМетте ФредериксенF-16ForbesF-15SEМарк РюттеВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала