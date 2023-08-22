https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html

Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие

Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие - РИА Новости, 22.08.2023

Захватить Крым: Киев запросил у США новое оружие

Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:40

2023-08-22T03:40

2023-08-22T03:42

специальная военная операция на украине

в мире

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метте фредериксен

f-16

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Киев хочет получить от США крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16, которые способны помочь им в захвате Крыма, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: "освобождении" Крымского полуострова", — говорится в публикации.Экс добавил, что крылатая ракета-невидимка класса "воздух-земля" JASSM с дальностью полета 370 километров уже находится в "списке желаний" Киева. По мнению обозревателя, даже после передачи Украине истребителей F-16, она не сможет использовать их потенциал полностью без поставок этих ракет.На сегодняшний день ВСУ пытаются прорвать линию фронта и отрезать наземные коммуникации России в Крым, чего, по мнению Экса, можно было бы добиться с гораздо меньшими потерями жизней украинцев, используя F-16, оснащенные ракетами JASSM.Американские крылатые ракеты класса "воздух земля" JASSM, разработанные корпорацией Lockheed Martin, предназначены для поражения как стационарных, так и мобильных целей в любых метеоусловиях в любое время суток. В качестве носителей ракеты используются стратегические бомбардировщики В-52Н, В-1В, В-2, F-15E, а также тактические истребители F-16 С и D, F/A-18, F-117, F-35 JSF. Власти Польши заявляли, что хотят одними из первых получить американские ракеты JASSM-XR для боевых самолетов.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон решил одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит F-16 от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила о решении отдать Киеву 19 истребителей F-16. Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42, однако премьер этой страны Марк Рютте не назвал точное число самолетов, которые получит Киев.

https://ria.ru/20230821/f-16-1891403639.html

https://ria.ru/20230822/ukraintsy-1891411490.html

сша

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дания

нидерланды

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