https://ria.ru/20230822/kollektor-1891533973.html
Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе
Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 22.08.2023
Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе
Офис компании "Спутник" в Санкт-Петербурге, чей онлайн-сервис использовался для продажи приведшей к гибели людей экскурсии в московском коллекторе, закрыт, свет РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T15:41
2023-08-22T15:41
2023-08-22T15:58
происшествия
санкт-петербург
спутник (нижний тагил)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Офис компании "Спутник" в Санкт-Петербурге, чей онлайн-сервис использовался для продажи приведшей к гибели людей экскурсии в московском коллекторе, закрыт, свет выключен, а сотрудники, вышедшие утром на работу, к 13 часам покинули помещения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал о проходящих сегодня в помещениях "Спутника" обысков. Однако в бизнес-центре Петербурга, где находятся помещения компании, никто ничего подобного не заметил. "Я здесь с 8 утра сегодня, никакого обыска не видел. Ребята выходили в течение утра из офисов, два раза видел людей с ноутбуками", - сообщил один из очевидцев.Сейчас в помещениях "Спутника" на втором этаже бизнес-центра свет выключен, двери закрыты, шторы опущены. Ранее СК РФ сообщил, что накануне в Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима. Бизнесмена будут допрашивать следователи в Москве, его процессуальный статус ведомство не указало. По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания. В рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) задержан один из организаторов экскурсии Никита Дубас. Другой фигурант, гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, 21 августа улетел в ОАЭ и объявлен в розыск, сообщал СК. Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230822/lazovskiy-1891500528.html
https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html
https://ria.ru/20230822/diggery-1891517941.html
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происшествия, санкт-петербург, спутник (нижний тагил), следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Санкт-Петербург, Спутник (Нижний Тагил), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Москва, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе
Офис компании "Спутник" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Офис компании "Спутник" в Санкт-Петербурге, чей онлайн-сервис использовался для продажи приведшей к гибели людей экскурсии в московском коллекторе, закрыт, свет выключен, а сотрудники, вышедшие утром на работу, к 13 часам покинули помещения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал о проходящих сегодня в помещениях "Спутника" обысков. Однако в бизнес-центре Петербурга, где находятся помещения компании, никто ничего подобного не заметил.
Фигурант дела о гибели людей в московском коллекторе улетел в ОАЭ
«
"Я здесь с 8 утра сегодня, никакого обыска не видел. Ребята выходили в течение утра из офисов, два раза видел людей с ноутбуками", - сообщил один из очевидцев.
Сейчас в помещениях "Спутника" на втором этаже бизнес-центра свет выключен, двери закрыты, шторы опущены.
Ранее СК РФ
сообщил, что накануне в Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима. Бизнесмена будут допрашивать следователи в Москве
, его процессуальный статус ведомство не указало.
По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания.
Гид погибшей в Москве группы не был диггером, сообщил его коллега
В рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) задержан один из организаторов экскурсии Никита Дубас. Другой фигурант, гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, 21 августа улетел в ОАЭ
и объявлен в розыск, сообщал СК.
Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
В Москве обнаружили тела всех участников экскурсии по коллекторам