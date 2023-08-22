https://ria.ru/20230822/kollektor-1891533973.html

Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе

Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе - РИА Новости, 22.08.2023

Офис "Спутника" в Петербурге закрыли после гибели людей в коллекторе

Офис компании "Спутник" в Санкт-Петербурге, чей онлайн-сервис использовался для продажи приведшей к гибели людей экскурсии в московском коллекторе, закрыт, свет РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T15:41

2023-08-22T15:41

2023-08-22T15:58

происшествия

санкт-петербург

спутник (нижний тагил)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Офис компании "Спутник" в Санкт-Петербурге, чей онлайн-сервис использовался для продажи приведшей к гибели людей экскурсии в московском коллекторе, закрыт, свет выключен, а сотрудники, вышедшие утром на работу, к 13 часам покинули помещения, передает корреспондент РИА Новости. Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал о проходящих сегодня в помещениях "Спутника" обысков. Однако в бизнес-центре Петербурга, где находятся помещения компании, никто ничего подобного не заметил. "Я здесь с 8 утра сегодня, никакого обыска не видел. Ребята выходили в течение утра из офисов, два раза видел людей с ноутбуками", - сообщил один из очевидцев.Сейчас в помещениях "Спутника" на втором этаже бизнес-центра свет выключен, двери закрыты, шторы опущены. Ранее СК РФ сообщил, что накануне в Петербурге были проведены обыски и установлено местонахождение гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима. Бизнесмена будут допрашивать следователи в Москве, его процессуальный статус ведомство не указало. По данным следствия, 20 августа гид-диггер совместно с группой из 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в том числе несовершеннолетняя. Столичный главк СК сообщал, что обнаружены тела всех участников этой экскурсии, началась процедура опознания. В рамках дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) задержан один из организаторов экскурсии Никита Дубас. Другой фигурант, гендиректор ООО "Авангард" Александр Лазовский, 21 августа улетел в ОАЭ и объявлен в розыск, сообщал СК. Компания "Спутник", согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230822/lazovskiy-1891500528.html

https://ria.ru/20230822/digger-1891513739.html

https://ria.ru/20230822/diggery-1891517941.html

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происшествия, санкт-петербург, спутник (нижний тагил), следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью