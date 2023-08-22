https://ria.ru/20230822/kitay-1891619608.html
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин
Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:18
2023-08-22T22:18
2023-08-22T22:18
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си цзиньпин
брикс
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики мира и привержен содействию построения Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии, как и стремления играть в рискованные игры крупных держав, "Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все".
https://ria.ru/20230822/kitay-1891614929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, брикс
В мире, Китай, Си Цзиньпин, БРИКС
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики
ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
«
"Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики мира и привержен содействию построения Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин.
Он добавил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии, как и стремления играть в рискованные игры крупных держав, "Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все".
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным