https://ria.ru/20230822/kitay-1891619608.html

У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин

У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023

У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин

Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T22:18

2023-08-22T22:18

2023-08-22T22:18

в мире

китай

си цзиньпин

брикс

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики мира и привержен содействию построения Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии, как и стремления играть в рискованные игры крупных держав, "Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все".

https://ria.ru/20230822/kitay-1891614929.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, си цзиньпин, брикс