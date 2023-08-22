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У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023
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22:18 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/kitay-1891619608.html
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 22.08.2023
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин
Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T22:18
2023-08-22T22:18
в мире
китай
си цзиньпин
брикс
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. &quot;Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики мира и привержен содействию построения Сообщества единой судьбы человечества&quot;, - заявил Си Цзиньпин.Он добавил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии, как и стремления играть в рискованные игры крупных держав, "Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все".
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в мире, китай, си цзиньпин, брикс
В мире, Китай, Си Цзиньпин, БРИКС
У Китая нет причин стремиться к гегемонии, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Китай придерживается независимой внешней политики и стоит на правильной стороне истории, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
«

"Китай твердо придерживается независимой мирной внешней политики мира и привержен содействию построения Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что у Китая нет причин стремиться к гегемонии, как и стремления играть в рискованные игры крупных держав, "Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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