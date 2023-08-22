https://ria.ru/20230822/kitay-1891614929.html

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным - РИА Новости, 22.08.2023

Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным

Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:29

2023-08-22T21:29

2023-08-22T21:40

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си цзиньпин

брикс

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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и войн, а также найти фундаментальное решение для долговременного порядка и долгосрочной стабильности в мире", - заявил китайский лидер. По его словам, "факты доказали, что постоянное расширение военных союзов, расширение собственной сферы влияния и сдавливание пространства безопасности других стран неизбежно создадут дилемму безопасности и приведут к тому, что все страны станут небезопасными".

https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, си цзиньпин, брикс