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Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным - РИА Новости, 22.08.2023
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным
Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:29
2023-08-22T21:29
2023-08-22T21:40
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и войн, а также найти фундаментальное решение для долговременного порядка и долгосрочной стабильности в мире", - заявил китайский лидер. По его словам, "факты доказали, что постоянное расширение военных союзов, расширение собственной сферы влияния и сдавливание пространства безопасности других стран неизбежно создадут дилемму безопасности и приведут к тому, что все страны станут небезопасными".
https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, си цзиньпин, брикс
В мире, Китай, Си Цзиньпин, БРИКС
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным
Си Цзиньпин: расширение военных союзов сделает все страны небезопасными