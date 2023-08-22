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Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным - РИА Новости, 22.08.2023
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21:29 22.08.2023 (обновлено: 21:40 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/kitay-1891614929.html
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным - РИА Новости, 22.08.2023
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным
Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T21:29
2023-08-22T21:40
в мире
китай
си цзиньпин
брикс
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао. "В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и войн, а также найти фундаментальное решение для долговременного порядка и долгосрочной стабильности в мире", - заявил китайский лидер. По его словам, "факты доказали, что постоянное расширение военных союзов, расширение собственной сферы влияния и сдавливание пространства безопасности других стран неизбежно создадут дилемму безопасности и приведут к тому, что все страны станут небезопасными".
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в мире, китай, си цзиньпин, брикс
В мире, Китай, Си Цзиньпин, БРИКС
Си Цзиньпин отметил, что в последние годы мир был очень неспокойным

Си Цзиньпин: расширение военных союзов сделает все страны небезопасными

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости. Постоянное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все страны небезопасными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС, которое во вторник зачитал министр коммерции Китая Ван Вэньтао.
«
"В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и войн, а также найти фундаментальное решение для долговременного порядка и долгосрочной стабильности в мире", - заявил китайский лидер.
По его словам, "факты доказали, что постоянное расширение военных союзов, расширение собственной сферы влияния и сдавливание пространства безопасности других стран неизбежно создадут дилемму безопасности и приведут к тому, что все страны станут небезопасными".
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