https://ria.ru/20230822/gostekh-1891502510.html

Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"

Чернышенко рассказал о платформе "Гостех" - РИА Новости, 22.08.2023

Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"

Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:52

2023-08-22T13:52

2023-08-22T13:52

наука

технологии

россия

новосибирск

новосибирская область

дмитрий чернышенко

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в научных целях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник на форуме "Технопрм 2023" в Новосибирске. "В этом году на облачной платформе "Гостех" уже будут развернуты первые 14 сервисов, в том числе и маркетплейс центров коллективного пользования уникальных научных установок, расходных материалов", - сказал он, выступая на пленарном заседании. "Там самое важное, что есть сквозная прослеживаемость результата, связанная с конкретными акторами, которые делают этот результат, бесшовно соединяются технологические запросы от бизнеса. Ну и конечно, научная экспертиза, которая вплоть до руководства РАН сейчас выходит совершенно на новый уровень", - отметил вице-премьер. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.

https://ria.ru/20230822/nauka-1891498484.html

https://ria.ru/20230822/nauka-1891434928.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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Дарья Буймова

технологии, россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий чернышенко, российская академия наук