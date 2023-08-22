Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"
Чернышенко: первые 14 сервисов объединят на платформе "Гостех" до конца года
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы" в рамках X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы" в рамках X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"
НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в научных целях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник на форуме "Технопрм 2023" в Новосибирске.
"В этом году на облачной платформе "Гостех" уже будут развернуты первые 14 сервисов, в том числе и маркетплейс центров коллективного пользования уникальных научных установок, расходных материалов", - сказал он, выступая на пленарном заседании.
"Там самое важное, что есть сквозная прослеживаемость результата, связанная с конкретными акторами, которые делают этот результат, бесшовно соединяются технологические запросы от бизнеса. Ну и конечно, научная экспертиза, которая вплоть до руководства РАН сейчас выходит совершенно на новый уровень", - отметил вице-премьер.
Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.