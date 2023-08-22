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Чернышенко рассказал о платформе "Гостех" - РИА Новости, 22.08.2023
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Наука
 
13:52 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/gostekh-1891502510.html
Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"
Чернышенко рассказал о платформе "Гостех" - РИА Новости, 22.08.2023
Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"
Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:52
2023-08-22T13:52
наука
технологии
россия
новосибирск
новосибирская область
дмитрий чернышенко
российская академия наук
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НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в научных целях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник на форуме "Технопрм 2023" в Новосибирске. "В этом году на облачной платформе "Гостех" уже будут развернуты первые 14 сервисов, в том числе и маркетплейс центров коллективного пользования уникальных научных установок, расходных материалов", - сказал он, выступая на пленарном заседании. "Там самое важное, что есть сквозная прослеживаемость результата, связанная с конкретными акторами, которые делают этот результат, бесшовно соединяются технологические запросы от бизнеса. Ну и конечно, научная экспертиза, которая вплоть до руководства РАН сейчас выходит совершенно на новый уровень", - отметил вице-премьер. Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
https://ria.ru/20230822/nauka-1891498484.html
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технологии, россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий чернышенко, российская академия наук
Наука, Технологии, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Дмитрий Чернышенко, Российская академия наук
Чернышенко рассказал о платформе "Гостех"

Чернышенко: первые 14 сервисов объединят на платформе "Гостех" до конца года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы" в рамках X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании "Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы" в рамках X Международного форума технологического развития "Технопром-2023"
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НОВОСИБИРСК, 22 авг - РИА Новости. Первые 14 государственных сервисов в этом году будут развернуты на облачной платформе "Гостех", в том числе маркетплейс центров коллективного пользования в научных целях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во вторник на форуме "Технопрм 2023" в Новосибирске.
"В этом году на облачной платформе "Гостех" уже будут развернуты первые 14 сервисов, в том числе и маркетплейс центров коллективного пользования уникальных научных установок, расходных материалов", - сказал он, выступая на пленарном заседании.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на пленарном заседании Приоритеты научно-технологического развития: отраслевые и региональные задачи, ответы на новые вызовы в рамках X Международного форума технологического развития Технопром-2023 - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
В России появится система научной экспертизы, заявил Чернышенко
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"Там самое важное, что есть сквозная прослеживаемость результата, связанная с конкретными акторами, которые делают этот результат, бесшовно соединяются технологические запросы от бизнеса. Ну и конечно, научная экспертиза, которая вплоть до руководства РАН сейчас выходит совершенно на новый уровень", - отметил вице-премьер.
Форум "Технопром-2023" проводится в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включает 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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НаукаТехнологииРоссияНовосибирскНовосибирская областьДмитрий ЧернышенкоРоссийская академия наук
 
 
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