https://ria.ru/20230822/fond-1891591172.html

Фонду "Защитники Отечества" в Ингушетии выделили спецтранспорт и ФАП

Фонду "Защитники Отечества" в Ингушетии выделили спецтранспорт и ФАП - РИА Новости, 22.08.2023

Фонду "Защитники Отечества" в Ингушетии выделили спецтранспорт и ФАП

Власти Ингушетии выделили специальный автотранспорт и передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) республиканскому филиалу фонда "Защитники Отечества" для... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T19:11

2023-08-22T19:11

2023-08-22T19:17

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

здоровье - общество

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 22 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии выделили специальный автотранспорт и передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) республиканскому филиалу фонда "Защитники Отечества" для оказания помощи и транспортировки маломобильных ветеранов спецоперации, сообщила пресс-служба главы региона. Во вторник Ингушетию с рабочим визитом посетила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, которая ознакомилась с работой регионального филиала фонда и основными запросами ветеранов специальной военной операции. По данным пресс-службы, Цивилева высоко оценила работу филиала, отметив, что его сотрудники оказывают всестороннюю помощь и содействие ветеранам СВО, которые возвращаются домой к мирной жизни. Она также обратила внимание, что основой работы фонда является не только оказание помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов в стенах филиала, но и выезды на дом к тем из них, кто живет в отдаленных населенных пунктах и не может приехать самостоятельно. "Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал поручение правительству республики выделить специальный автотранспорт, который будет использоваться для нужд филиала фонда "Защитники Отечества". Кроме того, для транспортировки маломобильных граждан будет выделен передвижной ФАП", - говорится в сообщении. Кроме того, глава региона предложил сделать окружным реабилитационный центр для ветеранов СВО, который будет построен в Ингушетии в 2024 году. "Я благодарна руководителю республики за то, что он очень оперативно принял решение по обеспечению транспортными средствами, которые могут помочь нашим сотрудникам выезжать в отдаленные населенные пункты, транспортировать человека в реабилитационные центры, в стационары, в соседние республики, если есть в этом необходимость", – заметила Цивилева.

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878492130.html

https://ria.ru/20230623/tsentr-1879956823.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, махмуд-али калиматов, здоровье - общество, республика ингушетия