Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага
Флаговые конструкции украсили Москву ко Дню флага, который отмечается 22 августа
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России . Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Флаговые конструкции украсили столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысяч флаговых конструкций, они установлены, в том числе, на шести мостах - Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", - заявил он.
Заммэра подчеркнул, что праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.
"Флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд. Дополнительно оформили территорию олимпийского комплекса "Лужники", которая является одной из площадок Московского урбанистического форума", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что в честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.