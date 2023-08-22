Рейтинг@Mail.ru
Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага - РИА Новости, 22.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/flag-1891436344.html
Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага
Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага - РИА Новости, 22.08.2023
Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага
Флаговые конструкции украсили столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T09:12
2023-08-22T09:12
общество
россия
москва
садовое кольцо (москва)
петр бирюков
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374371_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_42261fd7d7658d233ccfeb3f0a957998.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Флаговые конструкции украсили столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысяч флаговых конструкций, они установлены, в том числе, на шести мостах - Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. "Флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд. Дополнительно оформили территорию олимпийского комплекса "Лужники", которая является одной из площадок Московского урбанистического форума", - отметил Бирюков. Он сообщил, что в честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.
https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html
https://ria.ru/20230822/flag-1890453781.html
россия
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891374371_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_666bb232d56b65e671d481e98ad1b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков, совет федерации рф
Общество, Россия, Москва, Садовое кольцо (Москва), Петр Бирюков, Совет Федерации РФ
Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага

Флаговые конструкции украсили Москву ко Дню флага, который отмечается 22 августа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Флаговые конструкции украсили столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысяч флаговых конструкций, они установлены, в том числе, на шести мостах - Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", - заявил он.
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
День Государственного флага России
02:01
Заммэра подчеркнул, что праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте.
"Флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд. Дополнительно оформили территорию олимпийского комплекса "Лужники", которая является одной из площадок Московского урбанистического форума", - отметил Бирюков.
Он сообщил, что в честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Где поднят, спускаться не должен". Что вы знаете о флагах нашей страны?
08:00
 
ОбществоРоссияМоскваСадовое кольцо (Москва)Петр БирюковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала