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Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага

Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага - РИА Новости, 22.08.2023

Более 2,5 тысячи флаговых конструкций украсили Москву ко Дню флага

Флаговые конструкции украсили столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T09:12

2023-08-22T09:12

2023-08-22T09:12

общество

россия

москва

садовое кольцо (москва)

петр бирюков

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Флаговые конструкции украсили столицу ко Дню флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно в честь Дня флага украсили город в цветах российского триколора. В этом году разместили более 2,5 тысяч флаговых конструкций, они установлены, в том числе, на шести мостах - Большом Москворецком, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском, Большом Краснохолмском и Большом Каменном", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что праздничное оформление получили эстакады и путепроводы на Садовом кольце и Кутузовском проспекте. "Флагштоки с триколором установлены у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке и около Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд. Дополнительно оформили территорию олимпийского комплекса "Лужники", которая является одной из площадок Московского урбанистического форума", - отметил Бирюков. Он сообщил, что в честь праздника на билбордах и афишных стендах разместили более 500 тематических плакатов. Подготовлены видеоролики, которые будут транслироваться на цифровых билбордах и медиафасадах зданий №8 и №28 и на домах-книжках на Новом Арбате.

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россия

москва

садовое кольцо (москва)

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Дарья Буймова

общество, россия, москва, садовое кольцо (москва), петр бирюков, совет федерации рф