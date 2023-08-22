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Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ

Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ - РИА Новости, 22.08.2023

Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:19

2023-08-22T08:19

2023-08-22T08:19

общество

россия

красноярский край

михаил котюков

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле Сибирского федерального университета в честь Дня российского флага. Об этом сообщил Котюков у себя в телеграм-канале.День Государственного флага России отмечается 22 августа, он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. "По традиции на площадке перед СФУ с курсантами и студентами участвовал в праздничной церемонии. Вместе с Романом Саютиным, участником спецоперации, награжденным медалями Суворова и "За отвагу", торжественно подняли российский триколор", - сообщил Котюков. Он отметил, что "уважение к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны".

https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html

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россия

красноярский край

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Дарья Буймова

общество, россия, красноярский край, михаил котюков, сибирский федеральный университет