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Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ - РИА Новости, 22.08.2023
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08:19 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/flag-1891430494.html
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ - РИА Новости, 22.08.2023
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:19
2023-08-22T08:19
общество
россия
красноярский край
михаил котюков
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле Сибирского федерального университета в честь Дня российского флага. Об этом сообщил Котюков у себя в телеграм-канале.День Государственного флага России отмечается 22 августа, он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. "По традиции на площадке перед СФУ с курсантами и студентами участвовал в праздничной церемонии. Вместе с Романом Саютиным, участником спецоперации, награжденным медалями Суворова и "За отвагу", торжественно подняли российский триколор", - сообщил Котюков. Он отметил, что "уважение к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны".
https://ria.ru/20230822/flag-1891307207.html
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общество, россия, красноярский край, михаил котюков, сибирский федеральный университет
Общество, Россия, Красноярский край, Михаил Котюков, Сибирский федеральный университет
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ

В Красноярске Котюков и участник СВО Саютин подняли триколор возле СФУ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле Сибирского федерального университета в честь Дня российского флага. Об этом сообщил Котюков у себя в телеграм-канале.
День Государственного флага России отмечается 22 августа, он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года.
"По традиции на площадке перед СФУ с курсантами и студентами участвовал в праздничной церемонии. Вместе с Романом Саютиным, участником спецоперации, награжденным медалями Суворова и "За отвагу", торжественно подняли российский триколор", - сообщил Котюков.
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
День Государственного флага России
02:01
Он отметил, что "уважение к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны".
Зрители на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"Где поднят, спускаться не должен". Что вы знаете о флагах нашей страны?
08:00
 
ОбществоРоссияКрасноярский крайМихаил КотюковСибирский федеральный университет
 
 
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