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Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ - РИА Новости, 22.08.2023
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ
Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:19
2023-08-22T08:19
2023-08-22T08:19
общество
россия
красноярский край
михаил котюков
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 22 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков вместе с участником спецоперации Романом Саютиным торжественно подняли триколор возле Сибирского федерального университета в честь Дня российского флага. Об этом сообщил Котюков у себя в телеграм-канале.День Государственного флага России отмечается 22 августа, он был установлен на основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года. "По традиции на площадке перед СФУ с курсантами и студентами участвовал в праздничной церемонии. Вместе с Романом Саютиным, участником спецоперации, награжденным медалями Суворова и "За отвагу", торжественно подняли российский триколор", - сообщил Котюков. Он отметил, что "уважение к флагу - это уважение к своей истории, культуре и традициям, это знак сильной и независимой страны".
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РИА Новости
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общество, россия, красноярский край, михаил котюков, сибирский федеральный университет
Общество, Россия, Красноярский край, Михаил Котюков, Сибирский федеральный университет
Котюков и участник СВО подняли российский триколор возле СФУ
В Красноярске Котюков и участник СВО Саютин подняли триколор возле СФУ