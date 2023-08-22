https://ria.ru/20230822/erdogan-1891431822.html

Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник

Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2023

Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T08:36

2023-08-22T08:36

2023-08-22T08:36

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владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине, но конкретных дат разговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Как вы знаете, во внешней политике Турции есть понятие "телефонная дипломатия", разработанная усилиями господина президента (Тайипа Эрдогана). Он постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон. Для господина президента тема урегулирования конфликта на Украине – приоритет, поэтому эта линия, линия "телефонной дипломатии", будет продолжаться. Тут главная цель – добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров. Господин президент неоднократно повторял тезис о том, что проигравших в мирном процессе не будет", - сообщил собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, есть ли конкретные даты телефонных переговоров турецкого лидера с российским коллегой, источник отметил, что "пока конкретных дат нет".

https://ria.ru/20230821/sdelka-1891389368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган