https://ria.ru/20230822/erdogan-1891431822.html
Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник
Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник - РИА Новости, 22.08.2023
Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T08:36
2023-08-22T08:36
2023-08-22T08:36
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АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине, но конкретных дат разговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Как вы знаете, во внешней политике Турции есть понятие "телефонная дипломатия", разработанная усилиями господина президента (Тайипа Эрдогана). Он постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон. Для господина президента тема урегулирования конфликта на Украине – приоритет, поэтому эта линия, линия "телефонной дипломатии", будет продолжаться. Тут главная цель – добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров. Господин президент неоднократно повторял тезис о том, что проигравших в мирном процессе не будет", - сообщил собеседник агентства. Отвечая на вопрос о том, есть ли конкретные даты телефонных переговоров турецкого лидера с российским коллегой, источник отметил, что "пока конкретных дат нет".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган продолжит переговоры с Путиным и Зеленским, сообщил источник
Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Путиным и Зеленским по Украине
АНКАРА, 22 авг – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным для урегулирования ситуации на Украине, но конкретных дат разговоров пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Как вы знаете, во внешней политике Турции есть понятие "телефонная дипломатия", разработанная усилиями господина президента (Тайипа Эрдогана). Он постоянно поддерживает контакты с лидерами обеих сторон. Для господина президента тема урегулирования конфликта на Украине – приоритет, поэтому эта линия, линия "телефонной дипломатии", будет продолжаться. Тут главная цель – добиться устойчивого прекращения огня и возобновления мирных переговоров. Господин президент неоднократно повторял тезис о том, что проигравших в мирном процессе не будет", - сообщил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, есть ли конкретные даты телефонных переговоров турецкого лидера с российским коллегой, источник отметил, что "пока конкретных дат нет".
Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки, заявил Эрдоган