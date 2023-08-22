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Зеленский призвал полностью восстановить украинский агроэкспорт в сентябре - РИА Новости, 22.08.2023
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14:28 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/eksport-1891510671.html
Зеленский призвал полностью восстановить украинский агроэкспорт в сентябре
Зеленский призвал полностью восстановить украинский агроэкспорт в сентябре - РИА Новости, 22.08.2023
Зеленский призвал полностью восстановить украинский агроэкспорт в сентябре
Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что важно восстановить транзит и экспорт украинского зерна в полном объеме с... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T14:28
2023-08-22T14:28
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
владимир зеленский
болгария
венгрия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что важно восстановить транзит и экспорт украинского зерна в полном объеме с 15 сентября. "Провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. По его слова, стороны также скоординировали позиции по киевской "формуле мира", обсудили "прогресс Украины" в отчете в рамках пакета расширения в октябре и последующего решения стран-членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС. Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891036652.html
https://ria.ru/20230725/zerno-1886226132.html
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в мире, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, владимир зеленский, болгария, венгрия, экономика
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Болгария, Венгрия, Экономика
Зеленский призвал полностью восстановить украинский агроэкспорт в сентябре

Зеленский призвал ЕК полностью восстановить украинский агроэкспорт с 15 сентября

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что важно восстановить транзит и экспорт украинского зерна в полном объеме с 15 сентября.
"Провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Выгрузка зерна в хранилище в украинском поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Экспорт зерна и масел с Украины за месяц упал на треть, пишут СМИ
19 августа, 17:46
По его слова, стороны также скоординировали позиции по киевской "формуле мира", обсудили "прогресс Украины" в отчете в рамках пакета расширения в октябре и последующего решения стран-членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.
Ранее Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Пока ограничения ЕК действуют, пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Кулеба считает, что поставки Украине F-16 решат проблему с экспортом зерна
25 июля, 17:41
 
В миреУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВладимир ЗеленскийБолгарияВенгрияЭкономика
 
 
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