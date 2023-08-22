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Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео
Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео - РИА Новости, 22.08.2023
Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео
Последствия аварии на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, в результате которой погибли три человека, попали на видео. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T23:56
2023-08-22T23:56
2023-08-22T23:56
происшествия
санкт-петербург
дтп
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Последствия аварии на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, в результате которой погибли три человека, попали на видео.На кадрах, опубликованных порталом 78.ru, видно перевернувшийся на бок грузовик и легковой автомобиль марки Renault.По информации СМИ, при столкновении погибли трое человек.Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
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происшествия, санкт-петербург, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, ДТП
Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео
Авария на КАД в Петербурге, где погибли три человека, попала на видео