https://ria.ru/20230822/dtp-1891627450.html

Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео

Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео - РИА Новости, 22.08.2023

Последствия ДТП на КАД в Петербурге попали на видео

Последствия аварии на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, в результате которой погибли три человека, попали на видео. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T23:56

2023-08-22T23:56

2023-08-22T23:56

происшествия

санкт-петербург

дтп

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Последствия аварии на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге, в результате которой погибли три человека, попали на видео.На кадрах, опубликованных порталом 78.ru, видно перевернувшийся на бок грузовик и легковой автомобиль марки Renault.По информации СМИ, при столкновении погибли трое человек.Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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2023

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происшествия, санкт-петербург, дтп