https://ria.ru/20230822/dtp-1891602775.html
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 22.08.2023
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:05
2023-08-22T20:05
2023-08-22T20:05
происшествия
авто
санкт-петербург
кад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "В 18:00 поступила информация о ДТП на км 84 внутреннего кольца. Столкновение грузового автомобиля (перевозившего людей) и 2 легковых автомобилей… Имеется информация о 2 погибших, 3 пострадавших", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы КАД (объезд по полосе безопасности), на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html
санкт-петербург
кад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_b4c27ff1a8e34532cc39ce14625af5a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, кад
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, КАД
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека
В ДТП на КАД в Санкт-Петербурге два человека погибли и трое пострадали