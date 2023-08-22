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В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 22.08.2023
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20:05 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/dtp-1891602775.html
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 22.08.2023
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T20:05
2023-08-22T20:05
происшествия
авто
санкт-петербург
кад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "В 18:00 поступила информация о ДТП на км 84 внутреннего кольца. Столкновение грузового автомобиля (перевозившего людей) и 2 легковых автомобилей… Имеется информация о 2 погибших, 3 пострадавших", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы КАД (объезд по полосе безопасности), на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html
санкт-петербург
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происшествия, авто, санкт-петербург, кад
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, КАД
В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека

В ДТП на КАД в Санкт-Петербурге два человека погибли и трое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
«
"В 18:00 поступила информация о ДТП на км 84 внутреннего кольца. Столкновение грузового автомобиля (перевозившего людей) и 2 легковых автомобилей… Имеется информация о 2 погибших, 3 пострадавших", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что в настоящее время на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы КАД (объезд по полосе безопасности), на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
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