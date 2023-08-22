https://ria.ru/20230822/dtp-1891602775.html

В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека

В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека - РИА Новости, 22.08.2023

В ДТП на КАД в Петербурге погибли два человека

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T20:05

2023-08-22T20:05

2023-08-22T20:05

происшествия

авто

санкт-петербург

кад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на КАД в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". "В 18:00 поступила информация о ДТП на км 84 внутреннего кольца. Столкновение грузового автомобиля (перевозившего людей) и 2 легковых автомобилей… Имеется информация о 2 погибших, 3 пострадавших", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в настоящее время на внутреннем кольце заняты первая, вторая и третья полосы КАД (объезд по полосе безопасности), на внешнем кольце заняты третья и вторая полосы. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230721/dtp-1885622776.html

санкт-петербург

кад

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, санкт-петербург, кад