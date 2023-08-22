https://ria.ru/20230822/dokumenty-1891416466.html

Опубликованы документы о подвигах легендарного партизана Медведева

Опубликованы документы о подвигах легендарного партизана Медведева - РИА Новости, 22.08.2023

Опубликованы документы о подвигах легендарного партизана Медведева

Легендарный сотрудник органов госбезопасности СССР Дмитрий Медведев осенью 1941 года эффективно и героически руководил десятками разведывательно-диверсионных... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T03:16

2023-08-22T03:16

2023-08-22T03:22

ссср

россия

москва

дмитрий медведев

лаврентий берия

иосиф сталин (джугашвили)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

фсб

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Легендарный сотрудник органов госбезопасности СССР Дмитрий Медведев осенью 1941 года эффективно и героически руководил десятками разведывательно-диверсионных операций в тылу гитлеровцев, в результате которых агрессору был нанесен большой урон - об этом рассказывают ранее рассекреченные архивные документы ФСБ России, опубликованные Президентской библиотекой. Во вторник исполняется 125 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Медведева (1898-1954). В начальный период Великой Отечественной войны Медведев возглавлял специальный оперативный отряд "Митя" (разведывательно-диверсионную резидентуру №4/70 Особой группы при наркоме НКВД СССР). В конце августа 1941 года он стал первым отрядом органов госбезопасности, направленным в тыл гитлеровских оккупантов для разведывательно-диверсионной работы. Почти полсотни успешных акцийНа сайте Президентской библиотеки размещены фотокопии документов, рассказывающих об операциях отряда "Митя". Среди них – написанная в начале 1942 года докладная записка наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину о результатах деятельности отряда "Митя". Как сообщал Берия, "партизанская группа" Медведева из 34 человек "имела задание установить связь и активизировать действия партизанских отрядов и проводить диверсионную работу в захваченных немцами районах Орловской и Могилевской областях". В то время в состав Орловской области входила нынешняя территория Брянской области. Поэтому Медведеву, уроженцу тамошнего города Бежицы, пришлось действовать не просто на стратегически важном направлении, но и на своей малой родине. За четыре месяца действий в тылу гитлеровцев группа Медведева выросла в отряд численностью 230 человек и справилась со своими задачами, проведя до 50 успешных боевых операций на коммуникациях противника, сообщал нарком. Берия приводил примеры наиболее значительных операций медведевцев. "Бой с 576-м немецким саперным батальоном, во время которого полностью уничтожен штаб батальона, захвачено знамя, ряд ценных боевых приказов, документов и других трофеев. Временный захват городов Хотимск и Жиздра, где уничтожены немецкие комендатуры и полицейские управления, ряд предприятий, работавших на германскую армию. Бой с крупным карательным отрядом в районе станции Клетня, в результате которого каратели потеряли 46 убитых и большое количество раненых солдат и офицеров", - перечислял глава НКВД. Также, по данным Берии, "взорваны железнодорожные мосты в районе станции Белинковичи железной дороги Кричев-Унеча, в районе станции Зикеево железной дороги Брянск-Сухиничи и на железной дороге Рославль-Киров, с уничтожением охраны и караульного помещения". "Взорваны три воинских эшелона: один с военным имуществом, другие – с живой силой противника, направлявшихся на фронт по железной дороге Рославль-Киров, и другие операции", - добавлял нарком. В итоге отрядом Медведева убиты два генерала, 19 средних и старших офицеров, уничтожено свыше 400 младших офицеров и солдат противника, сообщал Берия. По его данным, на счету медведевцев к тому времени числилось 80 ликвидированных предателей родины, включая начальников Брянского и Жиздринского полицейских управлений. Отряд, в числе прочего, уничтожил четыре паровоза, свыше 30 вагонов, девять легких бомбардировщиков (из них шесть – с экипажем), семь больших деревянных мостов на шоссейных дорогах, три железнодорожных моста, в 13 местах взорвал железнодорожное полотно, разрушил телефонную связь общей протяженностью более трех километров, уничтожил скипидарный завод, четыре маслозавода, лесопильный завод, выпускавший пиломатериалы для немецких фортификационных сооружений. "Отряд товарища Медведева одновременно проводил разведывательную работу... Добытые материалы о противнике оказались весьма ценными и были реализованы командованием фронта. Своевременной бомбежкой с воздуха по скоплениям противника в результате образовавшихся пробок в местах совершения диверсий (Жиздра, Зикеево, Киров, Фаянсовая и другие) нанесен большой урон как материальной части, так и живой силе противника", - добавлял нарком. В конце докладной записки Берия ходатайствовал о представлении особо отличившихся бойцов отряда "Митя" к правительственным наградам. Характеристику на Медведева писал еще один легендарный сотрудник органов госбезопасности СССР Павел Судоплатов - начальник 4-го Управления НКВД, отвечавшего за разведку и диверсии за линией фронта. Этот документ также опубликовала Президентская библиотека. "Наиболее крупные операции товарищ Медведев возглавлял лично сам. В боях с фашистами был дважды ранен", - отмечал Судоплатов. Кроме того, Медведев "активизировал свыше 20 партизанских отрядов, не проявлявших активных действий". "Эти отряды некоторый период руководились лично товарищем Медведевым и по его заданию произвели целый ряд удачных операций", - подчеркивал Судоплатов. Численность отряда Медведева за время действий в тылу противника выросла "более чем в девять раз, причем из личного состава более 40% старшего и среднего комсостава Красной Армии, находившихся в окружении", отмечалось в характеристике. "Достоин представления к правительственной награде - Ордену Ленина", - резюмировал Судоплатов. Этим высшим советским орденом Медведев указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 16 февраля 1942 года. Тем же указом орденом Красного Знамени был отмечен адъютант Медведева по отряду "Митя", выдающийся советский боксер, абсолютный чемпион СССР, один из самых знаменитых спортсменов общества "Спартак" Николай Королев. Характеристику на него также писал Судоплатов. Королев дважды выносил на себе раненого командира с поля боя, причем 13 ноября 1941 года сделал это во время столкновения с карательным отрядом, впятеро превосходившим медведевцев по численности. Поиски справедливостиВ годы Гражданской войны Медведев в рядах Красной Армии воевал под Петроградом и на Восточном фронте. В 1920 году стал сотрудником ВЧК, боролся с контрреволюцией, бандитизмом, иностранной агентурой. В 1930-е годы был репрессирован старший брат Дмитрия - Александр, первый руководитель Брянской ЧК. А будущего прославленного партизана исключили из партии и уволили в запас. Но тот не сдавался и дошел до самого Сталина. В марте 1938 года капитан госбезопасности Медведев написал письмо главе государства с копией наркому внутренних дел Ежову о том, что никто из руководства НКВД, несмотря на неоднократные просьбы чекиста, не соизволил разобраться в ситуации. Медведев добавлял, что в связи с этим объявляет "смертельную голодовку", которую будет проводить в Москве в центральном зале Курского вокзала возле бюста Сталина. Эта история завершилась беспрецедентно по тем временам - Медведева привезли на Лубянку, но не арестовали, а перевели из Главного управления государственной безопасности НКВД на работу на далекий север страны, сначала в карельский Медвежьегорск, где строился Беломоро-Балтийский канал, а затем в Норильск - там возводили большой комплекс по выпуску стратегически важного металла никеля. На новом месте Медведев столкнулся с тем, что лагерное начальство под надуманными предлогами арестовывало заключенных, подлежащих освобождению по окончанию срока наказания, и выносило новые приговоры - более суровые, чем предыдущие. Аресты производились без соблюдения процессуальных норм, даже без формальной санкции прокурора. Данной ему властью Медведев освободил большую группу повторно арестованных. Чекист действовал в соответствии с указанием ЦК ВКП(б) органам НКВД соблюдать все нормы социалистической законности. Эта директива вышла после отстранения Ежова от должности наркома НКВД и была необходима, чтобы остановить маховик репрессий. Тем не менее, в Москве действия Медведева сочли необоснованными и отправили его в отставку - как казалось, окончательную. Медведев поселился с женой и престарелым отцом в подмосковном поселке Томилино. От особой группы до 4-го управленияУже в первые часы войны 22 июня 1941 года Медведев, следуя долгу патриота, из дома в Томилине направил рапорт на имя Берии (его фотокопия также опубликована Президентской библиотекой) с просьбой вернуть его в строй. Медведев писал наркому НКВД, что движим "непреодолимым желанием отдать все свои силы, всего себя на борьбу с фашизмом". Кроме того, в самом начале войны Медведев написал в наркомат докладную записку, в которой обосновал идею о необходимости и возможностях деятельности профессиональных чекистов в тылу врага. Медведев сформулировал свое видение действий спецгрупп, которые после заброски на оккупированную территорию развертывались бы в мощные отряды. Руководство органов госбезопасности СССР к тому времени уже работало над организацией зафронтовой, разведывательно-диверсионной работы в тылу агрессора. 5 июля 1941 года при наркоме внутренних дел СССР была образована Особая группа под руководством Судоплатова. В нее вошли мастера разведки и диверсий, получившие боевой опыт в ходе гражданской войны в Испании: Яков Серебрянский, Исидор (Михаил) Маклярский, Виктор Дроздов, Александр Тимашков, Георгий Мордвинов. Для решения поставленных задач при Особой группе создали войска Особой группы, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). Затем на базе Особой группы был сформирован 2-й отдел наркомата внутренних дел, реорганизованный в 1942 году в 4-е Управление НКВД. А после того как в 1943 году был воссоздан Наркомат госбезопасности СССР, это подразделение передали в НКГБ. Изложенные на бумаге мысли Медведева были оценены по достоинству. Судоплатов и Дроздов, наделенные большими полномочиями, добились того, что Медведева восстановили на службе. Именно ему и предстояло стать первым чекистом, ушедшим со своим отрядом за линию фронта. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях, и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий, не теряя самообладания и мужества в самых опасных условиях. Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен столицы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог. С июня 1942 по сентябрь 1944 года Медведев командовал отрядом специального назначения "Победители", действовавшим в Центральной, а также на Западной Украине - в Ровенской и Львовской областях. Отряд "Победители" обеспечивал работу легендарного советского разведчика Николая Кузнецова (1911-1944), который, действуя под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, лично ликвидировал ряд высокопоставленных гитлеровцев, а также добыл исключительно важную информацию о планах немцев. Подвиги бойцов и командиров отрядов 4-го Управления НКВД-НКГБ высоко оценило советское руководство. Пятого ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР 12 бойцам и командирам опергрупп, в том числе Медведеву, за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство было присвоено звание Героя Советского Союза, причем половине из них - посмертно. Высшая почестьМедведев был награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, многими медалям. В 1946 году в звании полковника вышел в отставку и занялся литературным трудом. Его перу принадлежат широко известные произведения "Это было под Ровно", "Сильные духом", "На берегах Южного Буга", посвященные боевым действиям отряда "Победители" и героическим подвигам патриотов-партизан. Медведев скончался 14 декабря 1954 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Имя Медведева занесено на Мемориальную доску Зала славы Службы внешней разведки России - это знак высшей почести в СВР. А бронзовый барельеф легендарного чекиста размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. В конце февраля нынешнего года глава государства, выступая на коллегии ФСБ, особо поблагодарил нынешних сотрудников органов госбезопасности, кто в ходе российской специальной военной операции действовал на переднем крае - не только на освобожденных территориях и в прифронтовой зоне, но и в тылу противника. Путин отметил их личное мужество, профессионализм и решительность при обеспечении безопасности России.

https://ria.ru/20230822/dokumenty-1891414763.html

https://ria.ru/20230726/arkhivy-1886279342.html

https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

https://ria.ru/20230505/dokumenty-1869798882.html

https://ria.ru/20230227/rvio-1854471050.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

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