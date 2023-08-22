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СМИ: в Петербурге задержали главу турфирмы по делу о смерти диггеров
СМИ: в Петербурге задержали главу турфирмы по делу о смерти диггеров - РИА Новости, 22.08.2023
СМИ: в Петербурге задержали главу турфирмы по делу о смерти диггеров
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге Александра Кима, генерального директора фирмы “Спутник”, проводившей экскурсии по коллекторам, сообщает... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:09
2023-08-22T13:09
2023-08-22T13:23
происшествия
санкт-петербург
сергей собянин
следственный комитет россии (ск рф)
зарядье
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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге Александра Кима, генерального директора фирмы “Спутник”, проводившей экскурсии по коллекторам, сообщает газета “Известия”.“Ранее предпринимателя объявили в розыск. Мужчина не успел скрыться за границей. Он был задержан в Санкт-Петербурге, где и базируется фирма”, - пишет газета со ссылкой на источник.Накануне другого фигуранта дела Никиту Дубаса доставили в столичное отделение СК, говорится в материале.В ведомстве заявили, что установили трех причастных к организации незаконных экскурсий. Розыск еще одного продолжается.Первое тело достали из Москва-реки в районе парка "Зарядье" 20 августа. На следующий день нашли еще несколько. Всего, по информации СМИ, сейчас обнаружены пятеро погибших.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается.
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происшествия, санкт-петербург, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), зарядье
Происшествия, Санкт-Петербург, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ), Зарядье
СМИ: в Петербурге задержали главу турфирмы по делу о смерти диггеров
"Известия": в Петербурге задержан глава турфирмы по делу об экскурсии диггеров