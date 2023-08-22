https://ria.ru/20230822/diggery-1891479789.html

Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии

Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии - РИА Новости, 22.08.2023

Диггер рассказал о коллекторной волне и безопасности на подземной экскурсии

Гид по заброшенным объектам и подводным рекам, руководитель неформальной "Группы свободных сталкеров", известный в Сети как Товарищ Хэлл, рассказал РИА Новости, РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:35

2023-08-22T13:35

2023-08-22T13:35

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Гид по заброшенным объектам и подводным рекам, руководитель неформальной "Группы свободных сталкеров", известный в Сети как Товарищ Хэлл, рассказал РИА Новости, как проводятся такие туры и кто на них записывается.Кто приходитДиггер подчеркнул, что, вопреки расхожему мнению, часто его экскурсанты – не экстремалы, а люди, которые хотят расширить свой кругозор."Аудитория очень разная – от мала до велика. И родители с детьми-подростками приходят, и пожилые люди, – подчеркнул он. – Разных профессий, интересов. Но всех их объединяет внимание к подземным рекам. Я бы не сказал, что экстремалы составляют большую часть".Допускаются даже дети – от 12-13 лет, но обязательно в сопровождении взрослого.По словам эксперта, меры безопасности принимаются серьезные. Прогноз погоды смотрят на нескольких ресурсах, как правило – на трех. Контрольное время созвона – за три часа до экскурсии. Если вдруг хотя бы по одному прогнозу – дождь, пусть и слабый, тура не будет. Но отменить экскурсию могут и в последний момент, если, например, обещали ясную погоду, а на небе вдруг тучи.Меры безопасности"Мы всегда ходим по проверенному, тщательно проработанному маршруту. У нас не спецназовцы, – говорит Товарищ Хэлл. – С этой точки зрения мы маршруты продумываем. Это, конечно, сложнее, чем по парку пройтись, но доступно. От пункта А до пункта Б у нас есть промежуточные точки для экстренной эвакуации".По его словам, существуют конкретные признаки, по которым можно понять, что на поверхности дождь. После этого есть минут 15-20, чтобы покинуть реку через промежуточную точку.В МЧС о предполагаемой экскурсии не сообщают, но "коллеги по цеху" знают, кто, когда и каком составе спустился под землю. Есть время контрольного звонка, что все поднялись на поверхность. Если его не поступает и связаться с проводником не получается, идет обращение в экстренные службы, к спасателям.Важна численность группы. "На речные мы не набираем больше шести человек, только в порядке исключения можем взять седьмого, – говорит диггер. – Обычно спуск и подъем занимают по 30 секунд. Арифметика показывает, насколько увеличивается время с каждым экскурсантом. Экстренных подъемов у нас не было, но мы прорабатывали этот момент".ПроводникиВажный вопрос – квалификация проводника. Обычно такие экскурсии водят люди, которые увлекаются диггерством, сталкерством."Если ты в это не погружен, можно найти другие способы зарабатывать деньги. Важно очень хорошо понимать все тонкости", – говорит эксперт.Например, он рассказывает о таком явлении, как коллекторная волна. Неглинка, по словам эксперта, мелкая. Но, если идут дожди, она может превратиться в полноводную реку, и этот поток способен сбить человека с ног."У меня спрашивали и про червей-мутантов, рыб-убийц... Я не шучу, люди ведь ничего об этом не знают. Интересуются и прогнозом погоды. Самый глупый вопрос – не заданный. Не надо стесняться. У меня спрашивают – а это безопасно? Я отвечаю, объясняю", – рассказывает эксперт. О трагедии в МосквеПо его словам, неправильно называть погибших в коллекторе Москвы диггерами, "они просто пришли на экскурсию". Да и проводник, как стало известно, диггером не был и даже опасался подземелий."Я надеюсь, получится найти общий язык с властями, консенсус выработать, чтобы таких ситуаций не было", – сказал эксперт.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, несмотря на мощный ливень. По последним данным СК РФ, в результате ЧП погибли четыре человека, судьба остальных оставалась неизвестной.

https://ria.ru/20211031/zabroshki-1756883477.html

https://ria.ru/20230821/chp-1891297482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью, следственный комитет россии (ск рф), сергей собянин