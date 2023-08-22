https://ria.ru/20230822/diggery-1891409673.html

Раскрыта неожиданная правда о гиде пропавшей группы диггеров

Раскрыта неожиданная правда о гиде пропавшей группы диггеров - РИА Новости, 22.08.2023

Раскрыта неожиданная правда о гиде пропавшей группы диггеров

Гид пропавшей в Москве группы диггеров Константин Филиппов боялся подземелий, пишет "МК" со ссылкой на его коллег. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T00:39

2023-08-22T00:39

2023-08-22T01:05

происшествия

москва

сергей собянин

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Гид пропавшей в Москве группы диггеров Константин Филиппов боялся подземелий, пишет "МК" со ссылкой на его коллег."Он года два или три работал на этих экскурсиях. Честно говоря, это не его дело. Константин не любил подземелья. Даже, можно сказать, побаивался их", - заявил один из них.Другой диггер раскритиковал организатора экскурсии Никиту Дубаса."Меня всегда смущала его небрежность. Он, в частности, любил набирать большие группы. Хотя, чем больше народу в группе, тем ниже мобильность и, соответственно, выше риск нештатных ситуаций", – сообщил он.По его словам, гид пропавшей группы Филиппов был "трусоват", и без Дубаса "шагу бы не сделал". "Так что Дубас явно убедил его, что идти под землю безопасно", - добавил он.Как отмечает "МК", диггеры назвали произошедшую трагедию "беспрецедентной".Ранее представитель экстренных служб столицы говорил РИА Новости, что восемь человек участвовали в воскресной экскурсии по подземным коллекторам в Москве, которую прервал мощный ливень. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поиск пропавших продолжается. Как сообщил Следственный комитета, число погибших участников экскурсии к настоящему времени увеличилось до четырех человек.

https://ria.ru/20230821/kollektory-1891393700.html

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происшествия, москва, сергей собянин, гибель участников экскурсии по московскому подземелью