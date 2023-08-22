https://ria.ru/20230822/briks-1891615147.html

В Каире заявили, что Россия поддерживает желание Египта вступить в БРИКС

В Каире заявили, что Россия поддерживает желание Египта вступить в БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023

В Каире заявили, что Россия поддерживает желание Египта вступить в БРИКС

Египет хочет присоединиться к БРИКС и получил поддержку от России в этом вопросе, сообщил РИА Новости экс-глава египетского МИД Мухаммед Ораби. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T21:42

2023-08-22T21:42

2023-08-22T21:55

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КАИР, 22 авг - РИА Новости. Египет хочет присоединиться к БРИКС и получил поддержку от России в этом вопросе, сообщил РИА Новости экс-глава египетского МИД Мухаммед Ораби. Ранее посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил РИА Новости, что Россия поддержала заявку Египта на вступление в БРИКС. "Египет действительно хочет присоединиться к группе БРИКС, и он получил российскую поддержку в этом вопросе", - сказал Ораби, который сейчас возглавляет египетский совет по международным делам. Говоря о причинах, по которым другие страны желают вступить в БРИКС, экс-министр отметил, что весь мир "находится в процессе перестройки альянсов". "Каждое государство пытается вступить в альянс или объединение, поскольку старые союзы почти распались", - добавил Ораби. По его мнению, Египет и Россия в значительной степени способны вместе работать для укрепления мира, стабильности и развития в регионе. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.

https://ria.ru/20230822/egipet-1891583264.html

https://ria.ru/20230822/briks-1891612481.html

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египет

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в мире, россия, георгий борисенко, брикс, египет, юар, сергей лавров, владимир путин