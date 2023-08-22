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Белый дом высказался об отношениях с БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
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18:52 22.08.2023 (обновлено: 19:01 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/briks-1891586195.html
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС
США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:52
2023-08-22T19:01
сша
брикс
бразилия
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще", - сказал он на брифинге для СМИ.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.США, по словам Салливана, продолжат развивать "позитивные" отношения, которые у них есть с Бразилией, Индией и ЮАР, "управлять" взаимодействием с Китаем и давать отпор России.
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сша, брикс, бразилия, россия, джейк салливан
США, БРИКС, Бразилия, Россия, Джейк Салливан
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС

Белый дом: США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Посетители в конференц-центре Sandton Convention Centre в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители в конференц-центре "Sandton Convention Centre" в Йоханнесбурге, где пройдет XV саммит БРИКС
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще", - сказал он на брифинге для СМИ.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
США, по словам Салливана, продолжат развивать "позитивные" отношения, которые у них есть с Бразилией, Индией и ЮАР, "управлять" взаимодействием с Китаем и давать отпор России.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Страны БРИКС обсуждают создание общей расчетной единицы, заявил Силуанов
Вчера, 15:50
 
СШАБРИКСБразилияРоссияДжейк Салливан
 
 
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