https://ria.ru/20230822/briks-1891586195.html
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС - РИА Новости, 22.08.2023
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС
США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:52
2023-08-22T18:52
2023-08-22T19:01
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бразилия
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ВАШИНГТОН, 22 авг - РИА Новости. США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы не считаем, что БРИКС эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще", - сказал он на брифинге для СМИ.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили 23 государства, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.США, по словам Салливана, продолжат развивать "позитивные" отношения, которые у них есть с Бразилией, Индией и ЮАР, "управлять" взаимодействием с Китаем и давать отпор России.
https://ria.ru/20230822/siluanov-1891536125.html
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сша, брикс, бразилия, россия, джейк салливан
США, БРИКС, Бразилия, Россия, Джейк Салливан
Белый дом высказался об отношениях с БРИКС
Белый дом: США не видят в БРИКС потенциального геополитического соперника