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Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения - РИА Новости, 22.08.2023
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13:22 22.08.2023
https://ria.ru/20230822/briks-1891493078.html
Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения
Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения - РИА Новости, 22.08.2023
Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что пока рано говорить о валюте БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T13:22
2023-08-22T13:22
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китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что пока рано говорить о валюте БРИКС. "Я думаю, что пока рано говорить о валюте БРИКС. Мы говорим о создании более широкой финансовой инклюзивности с точки зрения глобальных финансовых операций, глобальной финансовой торговли и того, как мы организуем наши платежи", - сказал Суклал. Шерпа ЮАР в БРИКС отметил, что нужно углублять отношения с использованием местных валют. "Страны не только БРИКС, но и глобального Юга, включая Африку, говорят, что нам нужно торговать ... в местных валютах", - заявил Суклал. Он подчеркнул, что странам не нужно зависеть от одной или двух мировых валют. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
https://ria.ru/20230822/briks-1891460210.html
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юар, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, в мире
ЮАР, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения

Шерпа ЮАР в БРИКС Суклал заявил, что пока рано говорить о валюте объединения

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что пока рано говорить о валюте БРИКС.
"Я думаю, что пока рано говорить о валюте БРИКС. Мы говорим о создании более широкой финансовой инклюзивности с точки зрения глобальных финансовых операций, глобальной финансовой торговли и того, как мы организуем наши платежи", - сказал Суклал.
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Шерпа ЮАР в БРИКС отметил, что нужно углублять отношения с использованием местных валют.
"Страны не только БРИКС, но и глобального Юга, включая Африку, говорят, что нам нужно торговать ... в местных валютах", - заявил Суклал.
Он подчеркнул, что странам не нужно зависеть от одной или двух мировых валют.
Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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