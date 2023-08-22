https://ria.ru/20230822/briks-1891493078.html

Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения

Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения - РИА Новости, 22.08.2023

Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что пока рано говорить о валюте БРИКС. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T13:22

2023-08-22T13:22

2023-08-22T13:22

юар

россия

китай

владимир путин

сергей лавров

брикс

в мире

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ЙОХАННЕСБУРГ, 22 авг - РИА Новости. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил РИА Новости, что пока рано говорить о валюте БРИКС. "Я думаю, что пока рано говорить о валюте БРИКС. Мы говорим о создании более широкой финансовой инклюзивности с точки зрения глобальных финансовых операций, глобальной финансовой торговли и того, как мы организуем наши платежи", - сказал Суклал. Шерпа ЮАР в БРИКС отметил, что нужно углублять отношения с использованием местных валют. "Страны не только БРИКС, но и глобального Юга, включая Африку, говорят, что нам нужно торговать ... в местных валютах", - заявил Суклал. Он подчеркнул, что странам не нужно зависеть от одной или двух мировых валют. Саммит БРИКС проходит в ЮАР 22-24 августа. Россию на встречах представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в видеоформате. Ожидается, что основными темами на повестке лидеров станут вопросы расширения организации и перехода в расчетах на национальные валюты. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.

https://ria.ru/20230822/briks-1891460210.html

https://ria.ru/20230822/briks-1891439216.html

юар

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юар, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, в мире